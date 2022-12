– Det er en utrolig lettelse for både meg og studioet, som har brukt masse penger på dette, sier filmskaper Tommy Wirkola.

Å vite om det blir stang inn eller ut, er aldri godt å vite når en ny film lanseres. Og kanskje særlig ikke når regissøren heter Tommy Wirkola.

Filmskaperen fra Alta er kjent for å følge hjertet og egen humor når han lager film. Men selv om kritikerne til tider har slaktet Wirkolas filmer, er han en publikumsyndling.

Så også denne gangen.

– Publikumsfeedbacken har vært ekstremt bra, sier Hollywood-regissøren, om mottakelsen av sin nye film.

2. plass i USA

Med sin siste film, «Violent night», kan filmskaperen allerede slå fast at dette har blitt en økonomisk opptur. Etter første helg med verdenspremiere, er hele filmens budsjett på 200 millioner, og vel så det, spilt inn.

Regissør Tommy Wirkola har suksess med julefilmen «Violent night». Foto: Robert Rønning / NRK

Filmen ligger på 2. plass i antall besøkende i USA, mens 13.000 løste ut billett på norske kinoer åpningshelgen.

– Jeg er ærlig talt ikke spesielt overrasket. Han har jo gjennom flere år vist seg som en kløpper til å regissere publikumsvennlige filmer, uansett hvilken sjanger han prøver seg på, sier filmanmelder i NRK, Birger Vestmo.

«Violent Night», med David Harbour fra «Stranger Things» i hovedrollen som en brutal julenisse, hadde verdenspremiere 2. desember.

Filmen handler om en gjeng kjeltringer som planlegger å bryte seg inn hos en rik familie på julekvelden. Banden har alt kartlagt for det perfekte brekket, helt til en uventet gjest kommer ned gjennom pipa.

Filmen har høstet gode kritikker i både inn- og utland, og fikk blant annet terningkast 5 av Filmpolitiet.

Her skrev filmkritiker Vestmo:

«Violent Night» er virkelig en treffende tittel, for her ekspederes slemme skurker med lekende oppfinnsomhet, slik at man både ler så man rister og vrir seg i vemmelse».

– Vinneroppskrift

Vestmo mener det som gjør «Violent Night» ekstra salgbar hos et bredt publikum, er at den kombinerer elementer fra flere populære julefilmer. Han nevner «Die Hard», «Die Hard 2» og «Alene hjemme».

– I kombinasjon med den barske og brutale humoren fra «Deadpool»-filmene, har det vist seg å være en vinnende oppskrift for å trekke publikum inn i kinosalene. Enten man bor i Asia, Amerika eller Alta, sier Vestmo.

Birger Vestmo, filmkritiker i NRK, er ikke overrasket over de gode salgstallene på Tommy Wirkolas julefilm. Foto: HENRIETTE DÆHLI / NRK / Henriette Dæhli

Han mener dette ikke er en tilfeldighet.

– Kall det gjerne kalkulert, for Wirkola og hans produsenter har nok hele tiden hatt dette som mål, og ting tyder jo på at de lykkes svært godt, sier filmanmelderen.

Vestmo er klar på at det ikke er siste gang han har sett filmen.

– Jeg har en stabel med julefilmer på en egen plass i Blu-ray-hylla mi, og «Violent Night» skal selvfølgelig rett inn der, sier han.

– Gir julestemning

– Det er kjempegøy å se at det er en så bra åpning på verdensbasis. Tallene for Norge er helt greie, men dette er en film som vil gå over jula og som vi har store forventninger til, sier Espen Lundberg Pedersen.

Espen Lundberg Pedersen er administrerende direktør i Film & kino. Han sier at «Violent night» og «Teddybjørnens jul» er de store julefilmene på norske kinoer i år. Foto: Kristoffer Sandven

Han er administrerende direktør i Film & kino, bransje- og medlemsorganisasjonen for kommunale og private kinoer i Norge. Pedersen har selv sett filmen, og gir skryt til filmskaperen fra Finnmark.

– Det som er så fantastisk er at har han klart å skape en ekte Tommy Wirkola-film, som man samtidig blir i veldig god julestemning av, sier Pedersen.

Selv er Wirkola glad for de gode kritikkene, som både kommer fra profesjonelt hold og fra publikum. Og han drømmer om at dette skal bli en fast juleklassiker.

– Jeg har allerede hørt folk si at denne skal inn på deres faste julefilmrotasjon. Så det er veldig kult, sier han.

Wirkola står bak filmer som blant annet «Kill Buljo», «Død snø», «Hansel and Gretel», «What Happened to Monday?» og den siste norske filmen «I onde dager».