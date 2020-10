To skadd etter knivstikking i Tromsø

Politiet har nå kontroll på en gjerningsperson.

Gjerningspersonen skal selv ha kontaktet politiet. Vedkommende er en kjenning av politiet.

– Gjerningspersonen tok selv kontakt og ba om bistand. Han sa han hadde vært i konflikt med en annen person og opplyste at han hadde knivstukket vedkommende, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Lennart Steffensen til NRK.

Politiet opplyser til NRK at knivstikkingen skal ha skjedd i en leilighet.

I samme område ligger det en barnehage, men det er usikkert om barnehagen er blitt berørt på noen måte. iTromsø skriver at det var omtrent 30 barn ute og lekte mens aksjonen pågikk.

– Hvor mange personer er involvert i hendelsen?

– Per nå har vi oversikt over fire personer som var til stede. Gjerningspersonen har vi pågrepet og tatt hånd om. Det var tre andre til stede, derav to stykker som skal være skadet, sier operasjonslederen.

Politiet vil ikke opplyse om hvor hardt skadet de involverte er, men sier at de er tatt hånd om av helsevesenet. De er fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Det er foreløpig uklart hva som var bakgrunn for knivstikkingen.

– Det er for tidlig å si noe om mulig motiv, sier Steffensen.

Politiet har kontroll på situasjonen, og er i ferd med å avslutte aksjonen på stedet.

Foto: Marita Andersen / NRK