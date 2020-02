To døde i snøskred på isbre – hadde ikke skredsøkere på seg

Sergei Tjernikov er turansvarlig hos den russiske turoperatøren Arctic Travel Company Grumant.

De sto bak turen til Fridtjovbreen på Svalbard, der to tyske statsborgere omkom da et snøskred gikk. Han sier de fulgte den traseen de normalt bruker å følge når de kjører i området. Tjernikov sier dette er et område de ukentlig besøker med turister.

– Skuterne var i bevegelse da skredet gikk. Skredet begravde de to, sier han til NRK.

Han sier de forsøkte å lete med søkestang og spade, men at de to tyske turistene ikke hadde skredsøkere på seg. Ulykken skjedde cirka klokken 14.30 torsdag.

– De ble funnet etter en time, sier Tjernikov.

Her er et 3D-kart av Fridtjovbreen:

3d-kart av Fridtjovbreen Google Earth

Tente lys for de omkomne

Tjernikov sier legen var på plass rundt klokken 17 torsdag, da de to ble konstatert omkommet.

Følget besto av to guider og fem utenlandske turister. De gjenværende turistene er fra England og Sør-Afrika.

Etter ulykken ble de fraktet til Barentsburg for oppfølging der. De har også fått tilbud om å komme til sykehuset i Longyearbyen om de ønsker det.

I Svalbard kirke i Longyearbyen er det tent lys for de to som omkom og deres etterlatte, der Siv Limstrand er sokneprest.

Svalbard kirke har som oppgave å betjene alle som oppholder seg på øygruppen, uavhengig av nasjonalitet og kirketilhørighet.

– Må omsorg, fellesskap og vennskap bære dem gjennom denne vanskelige tida, skriver sokneprest Siv Limstrand på kirkens facebookside.

Svalbard kirke er ikke kirke bare for Longyearbyen, men for folket i Barentsburg, Svea, Ny-Ålesund, Hopen, Hornsund, Bjørnøya og på fangststasjonene på Svalbard. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Guidene til avhør

Sysselmannen skal fly over skredområdet fredag, blant annet for å ta bilder av ulykkesstedet.

Guidene som var med på turen skal i avhør hos Sysselmannen lørdag, mens resten av turfølget skal avhøres etter helgen.

Sysselmann Kjerstin Askholt har sagt at det var svært dårlig vær og sikt ved Fridtjovbreen.

Sysselmann på Svalbard Kjerstin Askholt. Foto: Marcus Krogtoft/NRK

– Det er ofte lokalt veldig dårlig vær ved breene. De genererer egne værsystemer. I Longyearbyen var det bra vær, men lokalt var det dårlig.

– Hvordan kan det ha seg at det går snøskred på en isbre?

– Det er lite snø på Svalbard, men mye vind som flytter på snøen. Derfor kan det lokalt bli stor skredfare. Det må åpenbart ha vært vind som har samlet snø her, men hvordan dette har skjedd blir en del av etterforskningen, sier Askholt.