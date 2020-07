Troms politidistrikt varslet redningsaksjon ved 17:15-tiden i forbindelse med at to barn hadde drevet fra land på en oppblåsbar flåte.

Luftambulansen og båt fra KV Harstad ble sendt til stedet.

Klokken 17:30 melder politiet at ungene har drevet i land på en øy og er i sikkerhet. De vil bli hentet av en båt som er i området, melder Troms politidistrikt på Twitter.

Like før klokken 18:00 fikk Troms politidistrikt igjen en melding om at nok et barn drev fra land, nå i Grøtfjorden i Tromsø, og på et oppblåst badedyr.

Nødetatene ble varslet men barnet ble hentet til land av tre personer som svømte ut og fikk berget barnet i sikkerhet.