Hodebry for UNN: To ansatte er smittet og over 100 i karantene

– Når det gjelder de to ansatte som er smittet av koronaviruset, så er det ganske uproblematisk. Når det gjelder antallet ansatte i karantene, så har det en del å si for driften, sier sykehusdirektør Anita Schumacher til NRK.

Fredag ble det kjent at to ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge er smittet av koronaviruset. Disse to har vært på reise i utlandet, og har vært i karantene siden de kom hjem.

– De har ikke vært innom sykehuset, og har dermed ikke hatt anledning til å smitte annet personell, sier Schumacher.

MYE Å GJØRE: Anita Schumacher forteller at UNN må planlegge mye for det som eventuelt kommer i forbindelse med koronautbruddet. Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Torsdag la regjeringen frem nye tiltak for å redusere koronasmitten i Norge. For eksempel må alle som har vært på reise utenfor Norden den siste tiden i hjemmekarantene. De nye retningslinjene har ført til at over 100 UNN-ansatte må holde seg hjemme i inntil to uker.

– Mange av oss har oppgaver som ikke kan løses fra hjemmekontor. Den totale situasjonen, ut fra karantene og andre forberedelser vi må gjøre i forbindelse med koronautbruddet, fører til at vi må skalere ned all normaldrift, sier UNN-direktøren.

Sykehuset har i dag bestemt seg for å utsette en hel del operasjoner og konsultasjoner som ikke er livsnødvendige.

– For det første gjør vi dette for å begrense muligheten for smitte. I tillegg må innstille oss på endret driftssituasjon, med potensielt mange paisenter med koronasmitte, sier Schumacher

UNNs endringer i driften Ekspandér faktaboks Operasjoner : Det meste av planlagte operasjoner utsettes. Et fåtall planlagte operasjoner vil likevel gjennomføres etter medisinske vurderinger.

: Det meste av planlagte operasjoner utsettes. Et fåtall planlagte operasjoner vil likevel gjennomføres etter medisinske vurderinger. Polikliniske konsultasjoner: Mange timer blir utsatt ut fra en medisinskfaglig vurdering.

Mange timer blir utsatt ut fra en medisinskfaglig vurdering. Mammografi-screening: Alle screeninger utsettes. For tida foregår disse undersøkelsene i Alta.

Alle screeninger utsettes. For tida foregår disse undersøkelsene i Alta. Prøvetakingsenheten ved UNN Tromsø kan ikke lenger ta imot pasienter fra primærhelsetjenesten til blodprøvetaking. I særskilte tilfeller må fastleger ta kontakt med laboratoriet direkte for å gjøre timeavtale.

Må rokere blant de ansatte

UNN har per nå ingen innlagte pasienter som har påvist koronaviruset. Men de har fått beskjed om å legge til rette, slik at én fjerdedel av sengene kan brukes til koronasyke.

– Men sengeplassene er ikke den største utfordringen, det er bemanningen. Dersom flere av våre ansatte blir syke eller må i karantene, da kommer vi i en alvorlig situasjon, sier sykehusdirektøren.

Sykehuset kartlegger nå hvordan de kan frigjøre arbeidskraft. Én ting er de ansatte som blir fristilt når sykehuset reduserer den daglige driften. I tillegg kartlegger de nå personale som har jobbet i klinikk tidligere, som nå kanskje har andre jobber.

– Kanskje kan de erstatte folk som eventuelt m holde seg hjemme, sier Anita Schumacher.

Fredag sendte også UiT Norges arktiske universitet ut oppfordring til alle helsefagstudenter om å sørge for at de kan bidra ved behov.