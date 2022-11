– Økt beredskap legger et helt annet bakteppe for hvorfor vi øver og gjør det vi gjør.

Det sier hovedtillitsvalgt i Hæren, Viktor Fladmoe til NRK.

Han forteller at mange vernepliktige var litt bekymret da beskjeden om at Forsvaret hever beredskapen først kom.

– Det var nok et lite sjokk for flere. Men det kommer til å gå over, og vi vil gå tilbake til å gjøre det vi gjør hver dag som vanlig.

Fladmoe tror samtidig at økt beredskap som en følge av den spente situasjonen i Europa vil virke skjerpende for mange.

– Jeg tror mange nå føler at det vi driver med er mer meningsfullt, og føler seg mer motivert for å bidra, sier han.

– Nå er det alvor.

Hærens hovedtillitsvalgt forteller at han har fått meldinger fra tidligere vernepliktige. De lurer på om de må finne frem uniformen igjen.

– Det er nok mange av dem som ikke lengre er i Forsvaret som er mer bekymret enn de som er her nå, sier han.

Ifølge Fladmoe er det per nå ingen grunn til å miste nattesøvnen.

– Det er bare å forholde seg rolig. Du trenger ikke være redd for at du skal inn i Forsvaret igjen med det første, sier han.

– Dersom vi kommer dit vil du få en tydelig beskjed.

Snakkes om i lunsjen

Sjef for Brigade nord, brigader Pål Berglund, tror også at mange opplever at tjenesten føles meningsfull med det bakteppet som er nå.

– Det er en tilbakemelding jeg får bra både vernepliktige og offiserer. De ser viktigheten av det vi gjør og motivasjon er høy, sier han.

Men selv om situasjonen i Europa er usikker, poengterer Berglund at det ikke foreligger noen direkte trussel mot Norge per nå.

– Men vi må være forberedt på det, når situasjonen er så usikker som den er nå, sier Berglund.

Krigen i Ukraina og den økte beredskapen i Norge er noe det snakkes om rundt lunsjbordet og i kasernene på kvelden.

– Det har blitt et tema vi snakker mer om enn populære TV-serier, sier Berglund.

Godt gjennomarbeidet planverk

Brigadesjefen sier at beskjeden om å øke beredskapen ikke kom uventet.

– Vi har i ganske lang tid jobbet med å heve beredskapen. Helt siden krigen startet i Ukraina har vi fått dette nært på oss, sier han.

Han forteller at Forsvaret har instruktører i England som driver med opplæring av ukrainske soldater. I tillegg har de vært med på å omskolere det ukrainske artillerimannskapet.

– Her hjemme har vi gjennom hele perioden jobbet med å videreutvikle hæren og Brigade nord for å møte de utfordringene usikkerheten som er i verden akkurat nå gir, sier Berglund.

Brigadesjefen vil ikke si konkret hvilke tiltak de gjør, men sier at arbeidet med å heve beredskapen er godt i gang.

– Planverket vårt for å møte denne situasjon er godt gjennomarbeidet, sier han.