TIL videre i Europakvaliken

Det første hinderet på veien mot Serieligaen har Tromsø forsert.

Med 2–0 sammenlagt har TIL stø kurs videre i Europakvaliken.

Alt neste uke venter skotsk eller belgisk motstand.

Finske skremmeskudd

Foruten om et skudd i tverrliggeren og noen kvalifiserte redninger fra TILs friskmeldte sisteskanse Haugaard, var ikke laget fra Kuopio i Finland et for stort hinder for laget fra Tromsø.

Etter halvtimen spilt gikk TIL opp i ledelsen.

TIL rullet fint opp. Jakob Napoleon Romsaas forserte gjennom midten, før han lekkert spilte over finlendernes forsvar til Hjertø Dahl som gikk på et sugende løp.

Midtbanespilleren hadde ingen problemer alene med keeper og satte den kontrollert inn i hjørnet

Tidlig straffebom

Allerede etter knappe to minutter spilt fikk TIL straffespark, etter at Lasse Nordås ble felt.

Spissen tok den selv, men satte den i keeperhøyde og målvakten fikk slått den til corner.

KuPS var godt med i kampen spillemessig, men skapte ikke mange sjanser, og etter Tromsøs ledermål var det aldri særlig grunn til uro med tanke på avansement, selv om Matias Siltanen var nær scoring med et tverrliggertreff.

Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen måtte ut ved pause på grunn av sykdom, men laget greide seg fint også uten ham.

Europaveien

Med 1-0-seier både borte og hjemme møter TIL enten belgiske Cercle Brugge eller skotske Kilmaenock.

Neste kvalifiseringsrunde spilles 8. og 15. august.

Om TIL går videre fra begge runder skal det spilles en playoff over to kamper, og klarer de det venter gruppespillet i Serieligaen.

