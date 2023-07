Søndagens 3–1-seier mot Brann, med nesten 5000 tilskuere på tribune, gjør at stemninga i Tromsø idrettslag er god om dagen. Det både for spillere, trenger og tilhengere.

Det var tydelig på treningsøkta til Tromsø idrettslag dagen derpå.

– Det var en utrolig artig opplevelse. Det var masse folk her, god stemning og spillerne jobbet knallhardt. Jeg synes de både er hardtarbeidende og modig ute på banen, sier trener Gaute Helstrup.

Han signerte ny kontrakt så seint som fredag i forrige uke.

TIL-trener Gaute Helstrup forlenget kontrakten forrige uke. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Fotballfeber i byen

Det som skjer med TIL om dagen, gjør også noe med resten av byen.

– Vi ser en helt annen trend nå. Folk bryr seg og alle er glade for det som skjer, sier sikkerhetssjef i TIL, Hans-Thore Hanssen.

Han så oppgjøret mot Brann på Romssa arena, og han registrerte at folk hadde kommet fra både Senja og Finnmark til fotballkampen.

Sikkerhetssjef i TIL, Hans-Thore Hanssen. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Det viser at folk bryr seg. Det er fantastisk for oss som er rundt laget å se.

Det er TIL-supporter Bjørg Lein Størmer enig.

– Jeg synes det er viktig at TIL vinner, sier hun.

– Hvorfor er det viktig?

– Det betyr mye for byen. Nå har vi ligget under Bodø/Glimt hele tida. Nå synes jeg det er på tide at Tromsø kommer til å lede.

Tromsøværing Bjørg Lein Størmer. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Slaget om Nord-Norge

Det er nettopp erkerivalen Bodø/Glimt som står i fokus når «Gutan» møtes for å lade opp til «Slaget om Nord-Norge». Neste helg møtes TIL og Bodø/Glimt på Aspmyra stadion.

Da møtes lagene som ligger på henholdsvis andre- og førsteplass på tabellen.

– Det gleder vi oss til. Vi har vært nært ved å ta dem de to siste gangene. Forrige gang på Aspmyra ble dramatisk. Mest sannsynligvis blir det en ny dramatisk kamp, sier Ruben Yttergård Jenssen.

I fjor endte slaget om Nord-Norge uavgjort da lagene møttes i Bodø. Det gjør TIL-kapteinen revansjelysten.

– Vi gleder oss. Vi har vært nær ved å ta dem to ganger, og vi har lyst å ta skalpen på dem. Men vi vet at vi møter Norges beste lag, så vi må være på vårt aller, aller ypperste.

TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen. Foto: Tromsø idrettslag

Bodø/Glimt vant 5–2 over Sandefjord i helga. Det er noen TIL-supportere som er redd laget i byen drøyt 50 mil lenger sør kan bli hakket for sterke. Derfor overlates ikke noe over til tilfeldigheten.

– Jeg tar dem med i aftenbønnen, sier en ihuga TIL-supporter.

Ihuga TIL-supporter tar laget med i aftenbønnen i håp om seier mot Bodø/Glimt til helga. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK