Tidligere forsvarsansatt dømmes til fengsel for seksuell handling uten samtykke

En mann i 30-årene sto tiltalt i Nord-Troms og Senja tingrett for å ha voldtatt en kvinnelig kollega i Forsvaret. Saken hadde en strafferamme på over 6 år.

Retten fant det derimot ikke bevist han anså det som «sikkert eller mest sannsynlig» at kvinnen var ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen.

Dermed ble han ikke dømt etter straffeloven paragraf 291, som omfatter voldtekt.

Mannen ble i stedet dømt etter straffeloven paragraf 297, for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket.

Retten var imidlertid uenig om penetrering hadde funnet sted. Rettens mindretall kunne ikke utelukke at mannen kun hadde befølte fornærmede på kjønnsorganet utenpå buksen.

Dermed landet retten på fengsel i 120 dager.

Aktor i saken, Trude Kvanli, la ned påstand om fengsel i 3 år og 3 måneder. Foto: Trygve Grønning / NRK

Ville ha fengsel i 3 år og 3 måneder

Påtalemyndigheten mente han skal ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd.

I tingretten la aktor i saken, Trude Kvanli, ned påstand om fengsel i 3 år og 3 måneder.

Kvinnes bistandsadvokat mente retten burde dømme mannen til å betale oppreising til kvinnen på om lag 120.000 kroner.

Nord-Troms og Senja tingrett mener derimot at det ikke er grunnlag for oppreisningserstatning

Etter rettens vurdering er det ikke tilstrekkelig dokumentert at fornærmede er påført psykisk «skade» i skadeserstatningslovens forstand.

Retten betviler ikke at kvinnen har slitt i ettertid, men bemerker at hun ikke har oppsøkt noen form for behandling for dette og at det er ikke satt noen diagnose.

Trude Kvanli sier til NRK at hun ikke har hatt anledning til å lese dommen i detalj.

Hun sier at hun ikke kan ta stilling til om dommen skal ankes eller ikke, før hun har sett på rettens argumentasjon.

NRK har ikke lyktes å få kommentar fra forsvarer Olav Eriksen eller bistandsadvokat Kristina Aastrøm mandag kveld.

Retten mener at det ikke var grunnlag for erstatning til den fornærmede Foto: Trygve Grønning / NRK

Erkjente ikke straffskyld

Fornærmede møtte mannen for første gang på en fest i 2020. Da jobbet de begge i Forsvaret i Indre Troms.

Hendelsen skjedde i etterkant av denne, da mannen fulgte hjem den fornærmede kvinnen.

Kvinnen, som er i 20-årene, mener mannen skal ha foretatt en seksuell handling mot henne. I retten forklarte hun at hun frøs til og ikke klarte å gjøre motstand.

Den tiltalte hevdet derimot han at han oppfattet at det som skjedde var ønsket fra begge parter.

Han utelukket ikke at han kan ha befølt henne utenpå klærne, men erkjente ikke straffskyld for det han sto tiltalt for.

– Når man er i akten, er det en naturlig progresjon at man begynner å ta på hverandre, sa mannen i sin forklaring.

– Jeg kan ikke huske at hun trakk seg unna. Det ble en naturlig avslutning.

I etterkant av hendelsen ble det opprettet en varslingssak.

Hadde kommet flere varsler

Da saken gikk for retten var sjefen til kvinnen kalt inn som vitne. Det var hun som behandlet varslingssaken.

Da kom det frem at det hadde kommet flere varsler mot tiltalte.

Disse ble ikke bedømt til å være av like alvorlig karakter, men skal ha omhandlet seksuelt krenkende atferd.

Ifølge Forsvarets representant ble disse forholdene tatt med i vurderingen, da de skulle bestemme seg for hvilke reaksjoner saken skulle få for mannen.

Konklusjonen ble at mannen ikke fikk fornyet sin kontrakt i Forsvaret, og ble fratatt oppmøteplikt frem til kontrakten løp ut noen måneder senere.