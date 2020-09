Tid med venner gjør deg lykkeligere enn tid med familien

Bjørn Tore Østvang er hjemme i permisjon med Brage på 11 måneder. Han sier det virker naturlig at det er mer gøy å være med venner enn med familien.

– Selv om det kan være koselig med familien, så er det et avbrekk å være med venner, sier han.

I hverdagen er det jobb og mye arbeid som må gjøres. Men han savner likevel ikke tiden når han kunne være med venner når han ville.

– Er det julaften hver dag er det ikke like gøy, sier han.

Ny forskning viser at vi opplever mer lykke sammen med venner enn når vi er sammen med familien.

Studien er gjennomført av Southern Methodist University og Michigan State University i USA. Forskning.no omtalte saken først.

– Forskjell i aktiviteter

– Det nye studiet forklarer hvorfor vi oftere har mer positive følelser når vi er sammen med venner enn med familie og partner.

Det sier Joar Vittersø, professor ved UiT Norges arktiske universitet. Han har forsket på lykke i over 30 år.

Den viktigste grunnen til at vi opplever mer lykke med venner er hvilke aktiviteter vi gjør sammen med dem, sier han.

Joar Vittersø forsker på lykke, og har gjort det i over 30 år. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Med venner gjør du ofte mer aktiviteter som er lystbetonte, og som gir deg positive følelser, sier han.

– I familien er det noen som må vaske opp, og noen som må lage middag. Det er aktiviteter som normalt ikke gir oss positive opplevelser uansett hvem man gjør de sammen med, sier Vittersø.

Det er altså valg av aktiviteter heller enn om vi gjør det sammen med familie eller venner som er avgjørende for følelsen av lykke i øyeblikket.

Tid med partner

I forskning på livskvalitet er det vanlig å skille mellom følelser vi har i øyeblikket, og hvor tilfreds man er i livet som helhet, sier Vittersø.

Rundt 400 personer ble bedt om å tenke tid de hadde tilbrakt med venner, partneren eller barna. Deretter skulle de fortelle følelsen de fikk av å være med dem.

– Studiet viste at tid sammen med partner var det viktigste for hvor tilfreds man er med livet som helhet, sier han.

Selv om man ikke har partner er sosiale relasjoner viktige for å være tilfreds med livet.

– Gode sosiale relasjoner er den sikreste veien til et godt liv. Vi må ha det godt rundt oss hvis vi skal ha det godt med oss selv.

– Kan ikke være lykkelig hele tida

I det lange løp mener forskeren at ting vi gjør som ikke gir spontan glede kan gi oss et bedre liv.

– Det kan føles som plikt å dra til byen for å kjøpe gave til nevøen din. Men på sikt kan det bidra til at du får et bedre liv. Det at vi har sosiale relasjoner som fungerer godt er superviktig, sier han.

– Det handler vel så mye om å innse det at å ha et godt liv er ikke det samme som å være superlykkelig 100 prosent av tida.