Tana-svindelen dobbelt så stor som antatt

Hedmarkingen som er siktet i saken fra Tana kommune i Finnmark, har i avhør erkjent svindel for over 20 millioner kroner.

Siktede opprettet flere firmaer og sendte fiktive fakturaer til Tana kommune

– Den aktuelle Hamar-mannen har vært samarbeidsvillig med politiet og har erkjent å ha drevet med fiktiv fakturering av Tana kommune siden 2010, sier politiinspektør Richard Røed til NRK.

– Beløpene det er snakk om er i overkant av 20 millioner kroner. Det er fakturert fra en rekke foretak i denne personens navn, eller hans nærstående, i denne tiårsperioden.

Den siktede mannen fra Hedmarken er løslatt fra varetekt i dag. Mannens forsvarer har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Politiinspektør Richard Røed forteller at den siktede Hamar-mannen har lagt kortene på bordet i svindelsaken. Foto: Linda Vespestad / NRK

Samarbeider

En kommuneleder i Tana kommuner er også siktet for å ha vært med på svindelen.

Vidar Zahl Arntzen er Tana-mannens forsvarer. Han har foreløpig ikke noen kommentar til beløpet på vegne av klienten, som har vært i politiavhør helt til det siste.

– Han samarbeider jo med politiet og spiller med helt åpne kort, sier Arntzen.

Han vil ikke si noe konkret om hva klienten eventuelt har erkjent i avhørene.

Vidar Zahl Arntzen forsvarer en kommunalleder i Tana som også er siktet i saken. Foto: NRK

Ordfører: Ikke overrasket

Mens politiet tidligere har sagt at siktelsen dreier seg om 10 millioner, har de interne undersøkelsene i Tana kommune tydet på at det har dreid seg om minst 12 millioner, trolig mer.

– Vi har visst at det har vært et større beløp enn det som til nå har ligget inne i siktelsen. Vi har oversendt det materialet vi har hatt, og er tilfreds med at politiet følger opp, sier ordfører Helga Pedersen.

– Er du overrasket over at beløpet er så stort som 20 millioner?

– Nei, svarer Pedersen kontant.

Ordfører Helga Pedersen vet ikke hvor mange av de 20 millionene Tana kommune kan få tilbake. Forsikringen dekker 5 millioner. Foto: NRK

Kommunen er allerede i gang med å granske hva som har gått galt, også med hjelp av eksterne revisorer.

Det mest oppsiktsvekkende er at pengekrav som kom til kommunen, ikke har vært dobbeltsjekket. Normalt skal en faktura attesteres og anvises av ulike personer. I Tana hadde den siktede mannen full kontroll på hele prosessen.

Jørn Aslaksen har fått sparken som rådmann. Foto: Marianne Johnsen / NRK

Mangelen på økonomisk kontroll gjorde at rådmann Jørn Aslaksen fikk sparken sist torsdag.

Ordføreren har fått god tid til å reflektere over hva underslaget betyr for den lille kommunen med snaut 3000 innbyggere.

– Det betyr jo at det har vært mindre penger å bruke på tjenester til befolkningen. Dette har gjort hverdagen travlere og vanskeligere enn den trengte å være.

– Regner dere disse pengene som tapt, eller kan dere få noe av det tilbake?

– Vi har en forsikring som dekker tap på inntil 5 millioner. Så er spørsmålet hva politiet har gjort av eventuelle beslag som vi kan få tilbake, men vi har ingen kunnskap om det per nå. Vi har tatt det opp med politiet og regner med at de følger opp, sier ordfører Helga Pedersen.