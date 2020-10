Med tanke på at Porsanger kommune har i underkant av 4000 innbyggere, og syv smittede betegner smittevernlege Jørn Gregersen situasjonen som alvorlig.

– Vi er høyt opp på rødt nivå, sa han under en pressekonferanse ved Porsanger rådhus lørdag formiddag.

Det siste smittetilfellet ble bekreftet fredag 23. oktober og gjaldt en ansatt ved Lakselv ungdomsskole.

Den ansatte har vært i nærkontakt med flere elever og hele 9. klassetrinn er nå i karantene. Til sammen på skolen er det nå 40 i karantene.

I Hammerfest kommune har det dukket opp ytterligere et smittetilfelle det siste døgnet. Her er smittetallet nå på 30. Hammerfest sykehus stengte fredag for inntak av nye pasienter og sender alle til andre sykehus.

Ikke nå vi skal dra på besøk

Jørn Gregersen sa at alle de syv smittetilfellene i kommunen trolig kunne spores til Hammerfest, og da primært Hammerfest sykehus.

– Vi er gode venner med våre naboer i Hammerfest, men det er kanskje ikke nå vi skal besøke våre venner der. Og vi bør kanskje og tenke gjennom om vi skal ta imot besøk fra Hammerfest nå, sa Gregersen.

Lakselv ungdomsskole er rammet av koronautbruddet i Porsanger. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Skal skjerme de mest sårbare

Han sa videre at alle må ta smittevernet på høyeste alvor. Hold avstand og hold tometeren om mulig – var budskapet.

– Vi trodde kanskje at vi var på vei ned, men nå er det verre enn noensinne, sa Gregersen.

Han minnet om at tiltakene er satt av en grunn.

– Tiltakene er her for at vi skal skjerme syke, pleietrengende. De mest sårbare. De fleste andre klarer seg fint gjennom dette, men vi har en jobb å gjøre, sa Gregersen.

Smittevernlegen sa at de fire som har vært på sykehus med covid-19, men som nå er kommet hjem, er i god form etter forholdene. Det samme gjelder de andre tre smittede.

Rektor ved Lakselv ungdomsskole, Reidunn Hesjevik jobber med å gi elever i karantene et godt skoletilbud. Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Rektor ved Lakselv ungdomsskole, Reidunn Hesjevik, sa at det viktigste nå, i tillegg til å drive smitteoppsporing, er å sørge for at elevene får undervisning fremover.

– Jeg skjønner at elever, foreldre og ansatte er bekymret og i løpet av helgen vil vi ha kartlagt nærkontaktene. Vi skal og finne ut hvilket tilbud skolen skal gi fremover. Her må man følge med på e-post og på kommunens hjemmeside, sa Hesjevik.

Les sogså: Tømmer sykehuset i Hammerfest og innfører inntaksstopp

Politi satt inn

Politiet i Hammerfest er satt inn for å hjelpe til med at smitteverntiltakene overholdes. Da særlig på byens utesteder.

Oppdatering fra Tana kommune er at det foreligger 38 nye negative svar lørdag formiddag. Ingen av dem er positive.