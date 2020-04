Intensivsykepleier: – På grensen av hva jeg kan klare

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi står i gul smittefrakk, som du blir kjempesvett av. Vi har på masker som er tunge å puste gjennom. Du kjenner at svetten renner fra hodet ditt og ned til føttene. Du er helt klam når du tar det av.

Slik beskriver intensivsykepleier Siw Øfstegaard Heimdal hverdagen sin nå. Hun er ofte ekstremt tørst, har hodepine og har ikke mulighet til å gå på do.

Normalt kunne hun gått ut etter to timer. Det er egentlig det som er anbefalt. Det kan hun ikke nå.

Siw jobber som intensivsykepleier ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Der har de nå én koronasmitta respiratorpasient, som hun jobber med hver dag.

– Jeg tør ikke tenke hvordan det blir hvis vi får flere pasienter. Det går ikke an å sammenligne en vanlig smittepasient, som ikke har dråpesmitte, med dette, sier Heimdal til NRK.

På grunn av arbeidshverdagen er Heimdal redd for å miste konsentrasjonen, og gjøre alvorlige feil med pasienten. – Dette er grunnen til at flere intensivsykepleiere blir redd for å gå på jobb. Og bekymrer seg for hva skjer hvis det blir flere pasienter når vi har mangel på utstyr. Foto: Privat

Flere sier de vil slutte

Siw har jobbet som intensivsykepleier i 19 år, men aldri har hun følt slik belastning som nå.

Etter en nattevakt i påska var hun så sliten og fortvila at hun tok opp telefonen og sendte melding til lederen i Norsk Sykepleierforbund for å beskrive vakta si.

10 timers nattevakt i smittevernutstyr. Jobb nesten hver dag hele påsken. Store sår på nesen og bak ørene etter maske. Utdrag fra tekstmeldinga

Meldinga fra Siw er bare en av flere meldinger forbundslederen Lill Sverresdatter Larsen har fått fra sykepleiere de siste dagene. De har samme budskap.

– De sier at de skal stå i dette nå, men at de kommer til å slutte som sykepleiere når det er ferdig, sier Larsen.

Rundt 2400 sykepleiere over hele landet har nylig svart på en undersøkelse fra forbundet om arbeidshverdagen under koronapandemien.

Å slutte å jobbe som sykepleiere på grunn av belastningen under korona-krisen var ikke et eget alternativ.

Likevel var det så mange som i undersøkelsen kommenterte at de kom til å slutte etter korona-krisen, at forbundet skal se mer på situasjonen.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er særlig alarmert over at studenter i praksis kontakter henne med samme bekymring.

– De ser hvor tøft det er for sykepleierne i jobb, og tenker at de skal gjøre noe annet. En sendte melding om at han skulle begynne på en økonomiutdannelse istedenfor.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen frykter frafall og er bekymret for rekrutteringen til yrket. – Det aldri vært så synlig hvor livsnødvendig den kompetansen er. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Sår på nese og ører

En sykepleier som skal ha en pause må ta på seg nytt utstyr for å opprettholde smittevernet. Etter hver toalettpause eller slurk vann.

Men på grunn av utstyrsmangel må bruken av 3M-munnbindene, som er spesielt utviklet til slikt arbeid, rasjoneres på gjennom vakta. For å opprettholde de strenge kravene til smittevern kan ikke for eksempel masken tas av for å drikke eller ta av briller.

Maskene er egentlig ikke beregnet til å brukes i flere timer, men for å få kabalen til å gå opp kan det bli både tre og fire timer av gangen nå, sier intensivsykepleieren Siw Øfstegaard Heimdal.

Hun har nattevakter på 10 timer, kveldsvakter på 8 og dagvakter på 8,5 i sin turnus.

– Jeg bruker lesebriller, men disse kan jeg ikke ta av og på lenger. Jeg må ha de på hele tiden. Det fører til hodepine. Strikken på masken gnager, og lager sår på nese og ører. Med maskene på får du ikke pustet ordentlig ut. Luften går gjennom en ventil, så du blir veldig sliten og ekstremt tørst.

Heimdal beskriver seg selv som en person som motiverer seg med å alltid se fram mot ting hun skal gjøre, som ferier og besøk til foreldrene. Nå som alt er snudd opp ned holder hun seg motivert ved å gå tur hver dag, uansett vær. Foto: Privat

Stolt av yrket

Intensivsykepleieren Siw Øfstegaard Heimdal understreker at hun er ekstremt stolt over yrket sitt. Hun er også svært fornøyd med både ledelsen og arbeidsplassen sin, som hun føler gjør sitt absolutt beste i situasjonen landet er i.

Hun sier at hun i flere år også har jobbet for rekruttering, men nå er hun er bekymret for framtiden.

– Hvis vi får flere pasienter, hva skjer da? Får jeg kun én maske? Må jeg være inne hos pasienten gjennom hele vakta? Må vi etter hvert bruke masker som ikke har samme smittevernsfunksjon? Og hvor lenge skal vi stå i dette?

Siw Øfstegaard Heimdal sier at de mange steder i landet har satt opp 12-timersvakter eller turnuser der man jobber annenhver helg. Hvis det skjer på hennes arbeidsplass, er hun tydelig på hva det betyr.

– Da er karrieren min over. Jeg er helt på grensen av hva jeg kan takle nå, med lange vakter og helgevakt hver tredje uke. Heldigvis har sjefene her som mål at vi intensivsykepleierne også skal være her til høsten. De prøver å tenke langsiktig i denne situasjonen. Sjefen min gjør det hun kan for å beholde meg. Jeg er veldig fornøyd med arbeidsplassen min, men skulle ønske beredskapssituasjonen i landet var annerledes.

God ledelse avgjørende

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen sier nær, tett og god ledelse er helt nødvendig for at det ikke bare skal være sykepleiere tilgjengelig nå, men også om to uker, og om to år.

– I de avdelingene hvor du står i fullt smittevernutstyr kan du ikke gå tolvtimersvakter. Åndedrettsmasker er beregnet til å brukes i tre-fire timer. Selv åtte timers normalvakter er utrolig tunge i fullt utstyr, sier Larsen.

Men forbundslederen får også positive tilbakemeldinger fra sykepleiere.

– De forteller om ledere som tar vare på sine ansatte, og ikke bare ved å lage gode turnuser. De sørger for mat, frukt, sjokolade og is. Vi hører også om vanlige folk som kommer med blomster, is og sjokolade i gaver til sykepleiere fordi de skjønner at det er en krevende situasjon for dem som står i frontlinja.

– Det ledere bør gjøre, og som noen av de gjør allerede, er å skape levelig arbeidsforhold.

Onsdag går søknadsfristen for høstens studier ut. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen anbefaler de som drømmer om å bli sykepleiere å søke.

– Søk uansett selv om det er en tøff situasjon. Det aldri vært så synlig hvor livsnødvendig den kompetansen er.