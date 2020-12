Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tenker at meningen med bildet er at det kan stimulere til refleksjon om hvordan man kan gi hjelperne i samfunnet, også utover sykepleierne, den lufta man trenger for å fortsette å hjelpe andre, sier sykepleier Gro Kristine Kiil Larsen.

I jobben sin som klinisk palliativ sykepleier har hun stått i flere stormer og møtt veggen. Disse erfaringene har hun fortalt om da gatekunstneren AFK skulle portrettere henne i kunstverket «Breathe.»

– Vi er avhengige av sykepleierne i samfunnet, og hvis vi ikke tar vare på dem så forsvinner de, sier Kiil Larsen.

Kunstverket er en del av markeringen av det Internasjonale Sykepleieråret 2020.

Larsen er en av ni sykepleiere landet rundt som skal portretteres av ni ulike gatekunstnere. Til bildene hører også musikk, tekst og film.

Målet er å hedre dyktige og engasjerte sykepleiere som inspirerer andre.

Gro Kristine Kiil Larsen er tidligere kreftsykepleier og nå lærer i fagutdanningen av helsefagarbeidere. Foto: Vilma Taubo / NRK

– Bildet gir et ubehag knyttet til åndenød, det å ikke få puste. Men det gir også håp. Vi kan sparke fra, vi kan nå en overflate og vi kan puste liv i helsetjenesten sine lunger, sa leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, under avdukingen av verket.

I år er det 200 år siden «ur-sykepleieren» Florence Nightingale ble født i England. 2020 skulle derfor bli et jubileumsår for sykepleierne.

Men koronapandemien har gjort at flere markeringer har blitt utsatt. Sykepleiere har vært i landets frontlinje siden mars.

Kunstverket består ikke bare av bildet, men også film laget av Arne Beck og Marcello Riffo. Her fra avdukingen. Musikk: "Drown" av NINV (Nina Ugland) og Mojo Soundtrack. Du trenger javascript for å se video. Kunstverket består ikke bare av bildet, men også film laget av Arne Beck og Marcello Riffo. Her fra avdukingen. Musikk: "Drown" av NINV (Nina Ugland) og Mojo Soundtrack.

En av fem sykepleier slutter

– Akkurat nå slutter en av fem sykepleiere fordi de er utbrent. Hvis denne utbrentheten fortsetter, vil Norge miste 30 000 sykepleiere innen 2030. Dette er en global trend, skriver AFK på Instagram.

Med bildet ønsket AFK å løfte Kiil Larsen og andre sykepleieres stemme. I tillegg til å bidra med å kaste lys på sykepleieres kamp i et underbemannet miljø, hvor økonomiske forretningsmodeller står i motsetning til det som er et godt helsevesen, ifølge ham.

– Det første steget mot å få til en positiv endring er å innrømme den ukomfortable sannheten. Løsningene er mange, men hvor dedikerte er man politisk til å prioritere menneskeliv framfor profitt, spør AFK.

Tallene AFK viser til stammer fra 2017 og er en undersøkelse fra SSB.

Stadig flere sykepleiere vil slutte: Ekspandér faktaboks Norsk Sykepleierforbund vet ikke hvor mange som har sluttet iløpet av pandiemien, men det er flere som sier at de vil slutte når pandemien er over. I en nylig publisert SINTEF-rapport svarer 14 prosent at de vurderer å «endre planer for videre yrkeskarriere.» Det vil si at de enten vurderer å skifte jobb innen helse- og omsorgssektoren eller slutte i sektoren. I tillegg er det ytterligere 15 prosent som er usikre på om de vil stå i yrket. En rapport fra NOVa viser at halvparten av sykepleierne som jobber i sykehjem vurderer å slutte. Denne rapporten er fra før pandemien. Kilde: Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund.

– Symbol på alle sykepleiere

Gro Kristine Kiil Larsen var rørt da hun endelig fikk se resultatet.

– Det var veldig spesielt. Selv om vi sykepleiere er vant til mye, så er det ikke hverdagskost å bli sett som sykepleier på denne måten med et så viktig tema som luft og pust.

Utover å være et portrett, synes hun AFK har klart å vise fram noe som mange sykepleiere har kjent på: følelsen av å gispe etter luft.

–Bildet er et symbol på alle sykepleiere. Alle sykepleiere i Norge, som har stått i en særlig situasjon i år og fortsatt står i det. Vi har kjent på presset slik det er i en normalsituasjon, og nå også hvordan det er i en pandemi, sier Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Hun tror at bildet kan uttrykke noe ord ikke kan.

– Det kan gi en forståelse for hva sykepleiere gjør, betydningen sykepleiere har i helsetjenesten, men også i samfunnet som helhet. At vi står i dette sammen, men at noen må ivareta sykepleiere.