Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den utfordrende bemanningssituasjonen gjør at flere ansatte på intensivavdelingene på UNN ikke vil få all julefri de egentlig skulle ha.

Det bekrefter gruppeleder for intensivsykepleierne på Universitetssykehuset Nord-Norge, Rita Paulsen til NRK.

– Jeg tror med hånda på hjertet det ikke var en eneste en som jubla. Jeg vet mange gråt, fordi de synes de hadde en ganske tøff turnus fra før av, sier hun.

Hun er en av dem som får inndratt en feriedag.

– Vi fikk en tekstmelding for noen dager siden, der det sto at de var nødt å inndra en fridag hos hver av de ansatte.

Intensivsykepleieren tror dette kunne vært gjort på en bedre måte.

– Jeg tror de kunne tjent mye mer på det og være litt smidig, ved å kontakte oss og spørre om noen ville være villig til å gi fra seg en fridag, og legger til;

– Men vi skjønner behovet. Vi står jo i det hver eneste dag og ser behovet.

Nordlys får opplyst at 30 av 133 ansatte på intensivavdelingene på UNN får inndratt en fridag i jula.

– Når vi nå går inn i julehøytiden har vi i UNNs ledelse stor forståelse for at våre medarbeidere opplever det som særlig belastende at de ikke kan få fri som planlagt. For sykepleierne på intensivenhetene har vi derfor økt honoreringen i perioden 23. desember til 2, januar slik at alle får 350 kr ekstra for hver time de jobber, i tillegg til eventuell overtidsbetaling, dersom de påtar seg ekstra vakter, sier Bertheussen til avisa.

De siste ukene har både smittetallene i Tromsø og antall covid-innlagte på UNN vært stabile.