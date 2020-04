Sykehus-ansatt som brukte piratkopiert vernemaske testet positivt på koronaviruset

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vedkommende har blitt testet flere ganger etter at de falske maskene ble brukt. De første prøvene var negative, men for noen dager siden fikk den ansatte symptomer, og har holdt seg hjemme etter dette.

En ny test viste så at vedkommende er smittet av Covid-19.

Selv om det ikke sikkert kan fastslås at den ansatte ble smittet på grunn av bruk av piratkopierte masker, regner sykehuset det som sannsynlig at dette kan være årsaken, skriver UNN i ei pressemelding.

– Det er svært beklagelig. For det første at vi har hatt piratkopierte masker som ikke har vært av god nok kvalitet i omløp, og at vi dermed har ansatte som er blitt utsatt for en risiko som vi svært nødig vil at skal bli utsatt for, sier administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher.

– Veldig beklagelig

20. mars fikk sykehuset en levering på flere tusen åndedrettsmasker, også kalt P3-masker, levert av en privat aktør. Maskene er en del av smittevernutstyret brukt blant annet i arbeidet med koronasmittede pasienter.

Mens sykehuset ventet på beskrivelse av produktet, ble rundt 800 masker ved en feil tatt i bruk av 150–200 ansatte ved en isolatpost ved intensivmedisinsk avdeling.

Det uten at UNN visste hvor tette maskene faktisk er.

Maskene ble så analysert ved Forsvarets forskningsinstitutt. Der ble det konkludert med at maskene ikke tilfredsstiller krav til åndedrettsvern.

Om lag 200 UNN-ansatte ble testet annenhver dag etter at det ble avdekket at maskene var falske.

– Nå har vi gjennomført ganske mange tester og dette er den første positive. Så vi er jo glade for at det ikke er flere som er påvist smittet, men det er veldig beklagelig for denne ene det gjelder, sier Schumacher.

200 ansatte ved intensivavdelingen ved UNN måtte testes for koronaviruset annenhver dag, etter at beskyttelsesmaskene de brukte var av feil kvalitet. Foto: Per-Christian Johansen / UNN

– Norsk helsepersonell godt ivareatt

– Systemet i Norge i dag tar høyde for at slike ting ikke skal skje. Det er Helse Sør- Øst som koordinerer alle innkjøp av smittevernmateriell til Norge, og så fordeles det ut til sykehus og kommuner. Alt utstyret vi kjøper inn kvalitetssikres og testes grundig nettopp for å avdekke at det ikke er piratkopier i forsendelsene. Så utstyret har vi veldig god kontroll på, sier assisterende helsedirektør, Espen Nakstad.

Han mener sikkerheten til helsepersonell i Norge er godt ivaretatt.

– Det som har skjedd ved enkelte sykehus er at man har bestilt utenom dette systemet, og da har det skjedd en glipp og man har fått inn piratkopierte vernemasker som ikke er gode nok.

– Helsepersonellet er godt ivaretatt og det er stort fokus på at utstyret skal være godt nok, sier Nakstad.

– Liten risiko for at smitten er overført til andre

Anita Schumacher vil gi honnør til den ansatte, som har testet seg annenhver dag, slik tilbudet deres er. Dermed kan de ifølge henne med stor sikkerhet si når prøven ble positiv og når vedkommende har vært smitteførende.

– Dette er svært beklagelig, og en ubehagelig situasjon for den ansatte, sier administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

– Det vi ser er at den ansatte ikke har vært på jobb, verken mens det har vært symptomer eller etter at prøven var positiv. Så det er flere negative prøver som har vært avlagt etter at vedkommende siste gang var på jobb. Det betyr at risikoen for at den smitten kan ha blitt overført til andre er forsvinnende liten.

Totalt har 21 UNN-ansatte testet positivt for Covid-19. Tre av disse er nå friskmeldt.