Når snøen har tint, ser man hva som egentlig foregår langs snøskuterløypene til fjells.

– Jeg finner søppel langs alle skuterløyper, men dette er det verste eksempelet jeg har kommet over. Det sier Emil Erikson Ruge om synet som møtte ham ved Goččesjávri.

Innsjøen ligger over tregrensa på nesten 700 meters høyde i Nordreisa kommune, nær grensa til Kautokeino og Kvænangen.

– Et stort område var mer eller mindre dekket med søppel. Jeg overdriver ikke hvis jeg sier det var 200 ganger 200 meter, sier Ruge.

– Det var plast, engangstallerkener og glass, tomflasker og bokser, papir og våtservietter – og en halvbrent utedass. Det er avfall som ikke forsvinner av seg selv. Det ligger i årevis og ødelegger opplevelsen for andre i fjellet. En del av det er skadelig for natur og dyreliv i nærheten også, sier Ruge.

– Det ser ut som en svinesti. Man ser så tydelig at folk ikke bryr seg, og at det er kollektivt. Det er en felles tanke om at det er greit å bare la det ligge. Dette stammer ikke fra en eller to personer, men en hel gjeng, mener han.

Disse ti bildene tatt i slutten av juni gir en oversikt over omfanget:

En halvveis oppbrent utedo finnes blant avfallet. Foto: Emil Erikson Ruge – Søppel som dette blir ikke borte ved et «uhell», sier fjellvandrer Emil Erikson Ruge. Foto: Emil Erikson Ruge Ruge anslår at et område på minst 200 ganger 200 meter er kraftig forsøplet. Foto: Emil Erikson Ruge Mye av avfallet var tomgods. Foto: Emil Erikson Ruge Ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa er sikker på at ingen etterlater søppel med vilje, og sier det kan blåse bort eller snø ned i dårlig vær. Foto: Emil Erikson Ruge – Det er ikke noe problem å ha kontroll på søppel i lomma eller i poser, selv i dårlig vær, mener Ruge. Foto: Emil Erikson Ruge Mye av søppelet er ikke nedbrytbart og kan skade naturen. Foto: Emil Erikson Ruge Forsøket på å brenne avfallet var ikke spesielt vellykket. Foto: Emil Erikson Ruge Det er bare snøskuterbrukere som får med seg ting som dette til fjells, sier Ruge. Foto: Emil Erikson Ruge Det går skuterløyper inn til området fra både Nordreisa og Kvænangen. Foto: Emil Erikson Ruge

Mengden av søppel sier tydelig at dette ikke er båret inn i fjellet med muskelkraft, sier Ruge, som plasserer skylda hos folk med snøskuter.

Han mener kommunen må nå ut til brukerne av området.

– Hvis ikke de klarer å oppføre seg, er det mulig å stenge snøskuterløyper. Dette er løyper som ikke har noe annet formål enn forlystelse. Hvis forlystelsen består i å rasere et område, er ikke kriteriene til stede for å ha en skuterløype til området.

Vil ikke skylde på noen

Ordfører Hilde Nyvoll (Ap) i Nordreisa avviser tvert tanken om å stenge skuterløypa.

– Det er veldig synd at det er sånn, men jeg synes ikke man skal henge ut skuterfolket. Vi skal jo ikke etterlate oss spor uansett, om vi er på fottur eller noe annet. Hvem som har etterlatt dette vil jeg ikke uttale meg om, sier Nyvoll.

– Jeg er sikker på at ingen etterlater søpla med vilje. Såpass fornuftige folk er det blant dem som kjører skuter og i reindrifta, som også bruker området.

Nyvoll sier kommunen har et godt samarbeid med Nordreisa scooter- og båtforening, som har ryddeaksjoner både langs Reisaelva og langs skuterløypene på fjellet.

Det skjer på sensommeren, når marka har tørket opp og er kjørbar, sier Thomas Nyskog Berg i Nordreisa scooter- og båtforening til NRK.

– Selv om skuterfolk tar med seg søppel, så blir det jo en del igjen. Av og til er det uvær og ting snør ned. Det kan fyke og ryke, så noe blir nok igjen, sier Nyvoll. Foto: Nordreisa kommune

– Men burde ikke folk klare å rydde selv?

– Jo, men det kan blåse sterkt, og det kan hende noe blir liggende igjen, ikke fordi du ikke har lyst, men fordi du ikke ser det. Så det er nok nødvendig med ryddeaksjoner, sier ordfører Nyvoll.

– Kan ikke være uhell

Emil Erikson Ruge avviser at mengdene han fant konsentrert på ett sted kan ha blitt liggende igjen ved uhell.

– Det kan være at man mister ting eller at det blåser vekk, men det meste er skjødesløshet og et resultat av at folk ikke bryr seg.

– Hvis man er bevisst på hva man holder på med, er det ikke noe problem å ta vare på søppel i dårlig vær. Man kan ha det i lomma og flytte det over i søppelposer. Men for dem som ikke bryr seg, er det veldig vanskelig.