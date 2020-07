– Jeg skal hjem på ferie om en uke, og jeg gruer meg. Ønsket mitt for ferien er å gå i skogen og i fjellet, men det kan jeg ikke, i fare for å bli invadert av fluer.

Marius Nilsen fra Kåfjord. Foto: Marius Nilsen / Privat

Det sier Marius Nilsen (33) som har bodd i Skien de ti siste årene.

Han er opprinnelig fra Kåfjord i Troms og Finnmark – et lite sted med mye skog og vakker natur. Hit reiser han hver sommer på ferie til familien.

Det er ikke bare Nilsen og familien som tilbringer sommeren i nord – også svartflua trives i sommervarmen. Svetteflue som den også kalles er aktiv i løpet av sommermånedene, spesielt i nord.

Fluer i sosiale medier

– Hvis jeg beveger meg i høyden, hvor fluene befinner seg får jeg panikk. Jeg blir lettere sinnssyk, livredd og må løpe unna.

Han har hatt problemer med svartfluer og flyvende insekter helt siden han var liten. Det begrenser han i det som er en populær aktivitet denne sommeren: Tur og vandring i fjellet.

– Fluene bestemmer nærmest hvordan min ferie skal bli. Jeg er særdeles spent selv, for jeg har ikke opplevd så mye fluer før, sier Nilsen med latter i stemmen.

Nå har oppdateringer om flueinvasjonen i sosiale medier gjort at han engster seg for ferien hjemme i nord.

En summende svart sky

Et av bildene han har sett er fra turen til Mette Løkvoll. Hun fikk oppleve flueinvasjonen på en fjelltur i Manndalen med sin seks år gamle sønn nylig.

Ifølge Løkvoll har hun aldri opplevd lignende.

Mette Løkvoll gikk en tur i Manndalen, sammen med tusenvis av svartfluer. Foto: Mette Løkvoll / Privat

– De kravlet inn under hetta i håret, i nesen og i ørene. Slikt er ikke nødvendigvis skremmende, men det skaper panikk.

Hun anslår at svermen bestå av et par tusen fluer.

– Det var som en stor, summende svart sky. Sønnen min gråt og ville hjem, så turen den dagen ble kort. Halvannen kilometer på tur var nok, sier hun.

Irriterer til og med kleggen

Arne C. Nilssen er professor både i biologi og entomologi ved UiT – Norges arktiske universitet. Han har hørt mange historier om folk som må avbryte turene sine på grunn av svartfluer.

Ifølge han er ikke fluene farlige. Alt de vil er å sleike svette fra kroppene våre.

– Jeg er litt usikker på hvorfor den egentlig gjør det, men det er nok en slags næring i svetten, forklarer Nilssen.

Og det er ikke bare vi mennesker som synes svartfluer er irriterende. Ifølge Nilssen har svartflua et slags ensidig samarbeid med kleggen.

– Kleggen kan være ivrig på å suge blod. Når de gjør det, kommer svartfluene. De kan gå rundt kleggen og suge blodet som blir til overs. Jeg har sett tilfeller der kleggen blir så irritert av svartfluene at den drar videre for å finne neste offer.

– Så vi skal egentlig være glade for å være omsvermet av svartfluer på tur, for da holder kleggen seg mest sannsynlig borte?

– Du kan vel si det sånn.

Marita Hansen og turfølget hennes fikk ekstra selskap på turen ved Nordeiet på Reinøya. Du trenger javascript for å se video. Marita Hansen og turfølget hennes fikk ekstra selskap på turen ved Nordeiet på Reinøya.

Professoren sier at det ikke er spesielle år med mer svartflue enn andre. Den kommer når det blir varmt. Svartflua trives ekstra godt i høydedrag, gjerne over tregrensa. Særlig fra starten av juli og utover sommeren kan det være tykt av svartfluer.

– Den trives best når det blir skikkelig varmt. Verst er det når det er vindstille og over 20 grader, sier Arne C. Nilssen.

– Hva kan man gjøre for å unngå fluene?

– Det er ikke så mye å gjøre. Du kan jo dekke til alle nakne deler av kroppen for å begrense tilgangen til svett hud. Eventuelt kan du planlegge turen til dager med dårligere vær.

Tatovering for terapi

Den utflytta Kåfjord-væringen Marius Nilsen er usikker på hva som venter han på ferie i hjembygda neste uke.

For seks år siden tok han to små tatoveringer på armen, av to svartfluer, for å prøve å komme over frykten for det flyvende krypet.

Om det hjelper når han flyr hjemover er han spent på.

– Årsaken til tatoveringene var eksponeringsterapi. I starten slo jeg litt på dem hver dag, men med årene har de bare vært der, sier Nilsen.