Skytetrening ved en rekke av Forsvarets avdelinger ble umiddelbart stanset etter et tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Det kommer fram i et dokument NRK har fått innsyn i.

Skytestansen ble innført fram til grunnleggende opplæring om støyeksponering og riktig bruk av hørselsvern var på plass.

– Det er for å minimere risikoen for at våre soldater og ansatte skal bli utsatt for hørselsskade ved skytetrening, sier Vidar Dypvik, hovedverneombud i Luftforsvaret.

VIKTIG: Denne soldaten på øvelse har på seg hørselsvern. Uten det kan man etterhvert utvikle hørselsskader. Foto: Samuel Andersen / Forsvaret

Måtte se på avvik

Forsvarsstaben ga i juli pålegg til forsvarets avdelinger, slik som Hæren og Luftforsvaret, om midlertidig stans av skytetrening.

Dette var ifølge talsperson i Forsvaret for å være «føre var».

– Det ble funnet avvik i en avdeling. Men for å forsikre seg om at dette ikke gjaldt i flere, innførte Forsvaret stans hos alle avdelinger, sier Frank Sølvsberg.

I dag er skytetreningen gjenopptatt i de fleste avdelinger, mens skytestans fortsatt gjelder i deler av Luftforsvaret.

Normal skytetrening blir gjenoppretta når driftssjefen i hver avdeling har forsikra seg om at deltakere på skyteaktivitet har fått riktig opplæring og beskyttelsestiltak.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) mener det er bra at Forsvaret beslutter stans i skytetrening. Likevel etterlyser de mer åpenhet.

Frank Sølvsberg, talsperson i Forsvaret. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Forbedringspotensial

– Er Forsvaret flink nok til å ta hørselsskader alvorlig, med tanke på det ansvaret de har?

– Nei. Basert på den informasjonen vi har om antall skader og manglende informasjon om hvordan de jobber systematisk, så tenker jeg at det er forbedringspotensial, sier generalsekretær i HLF, Henrik Peersen.

Hørselsvern brukes ofte feil, forklarer han.

– Det er ikke alltid lett å vite når man er utsatt for skadelige støynivåer. Derfor vet vi at hørselsvern ofte ikke brukes riktig, enten på grunn av manglende kunnskap eller slurv.

Han mener arbeidsgiver må ta mer ansvar.

– Hørselsskader lar seg dessverre ikke reparere. Derfor er det viktig at arbeidsgivere i støyutsatte virksomheter aktivt engasjerer seg i forebygging, tar ansvar og ikke overlater dette til den enkelte.

Henrik Peersen, generalsekretær i HLF Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hørselsvern har utløpsdato

Hovedverneombudet i Luftforsvaret er glad for at de nå gjør endringer.

Det betyr at helsa til de ansatte blir ivaretatt og at trening foregår innenfor akseptabel risiko, mener Vidar Dypvik.

– Det burde ikke være så vanskelig å lære folk å ta på hørselsvern. Heller ikke å bruke riktig hørselsvern.

Dypvik forklarer at det også har blitt brukt gammelt hørselsvern. Disse går ut på dato etter noen år, da de mister funksjonen.

Han regner med at nye tiltak er på plass i løpet av en måneds tid i Forsvaret som helhet.

Pålegg om støy

Resultatet etter tilsynet fra Arbeidstilsynet var tre pålegg om støy og avvik. Feil bruk av hørselsvern var en av tilbakemeldingene.

De fikk melding fra bedriftslege om støyskade hos noen rekrutter i Garnisonen, og fulgte derfor opp saken.

Det er pålagt i arbeidsmiljøloven at leger melder ifra om ulykker, skader og sykdom der det antas sammenheng med jobb.

– Vi har tro på at Forsvaret vil forberede forholdene og at dette fører til store forbedringer for mange, sier Harald Gran, seksjonsleder i avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet.