Svært stor flomfare i Finnmark – kan bli 50-årsflom i flere kommuner

– Dette er en ekstrem situasjon som kan medføre store skader. Det trenger stort fokus, sier flomvakt i NVE Peter Borsanyi til NRK.

Søndag ettermiddag har varselnivået for flomfare blitt oppjustert til rødt i Alta, Karasjok og Porsanger.

Rødt er Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) høyeste farenivå og ifølge Borsanyi kan det gå mot en 50-årsflom.

– Det oransje varselet trer i kraft når vi passerer 5-årsflom. Rødt er 50-årsflom og er ekstremt farlig. Det betyr at gjennomsnittlig, over en veldig lang periode, tror vi at en slik flom dukker opp én gang hvert 50. år, sier Borsanyi.

– Alta og Lakselv mest utsatt

I resten av fylket er flomvarselet på oransje nivå. Det samme gjelder indre Trøndelag.

Årsaken til den store flomfaren er stigende temperaturer og store snømengder som smelter.

– Nedbøren har også preget vassdragene. Nå forventer vi ikke mye nedbør, men varmen er fortsatt der og forårsaker store mengder av snøsmeltingen, forklarer Borsanyi.

Han sier det er mindre- og mellomstore vassdrag i Alta og Lakselv som er mest utsatt, men oppfordrer alle som bor og oppholder seg i nærheten av vassdrag i Troms og Finnmark til å følge nøye med i tiden fremover.

– 50-årsflom er en ekstremhendelse. Man burde følge med på værmeldingen og informasjonen som kommer om flom og holde seg unna elver med stor vannføring, oppfordrer Borsanyi.

Høy vannstand har skapt store utfordringer flere steder i Finnmark allerede søndag. I Hammerfest sto flere hus i fare for å oversvømmes av flomvann, mens i Porsanger så kommunen seg nødt til å stenge Gaggaveien på grunn av oversvømmelse.

I Porsanger har kommunen også sendt ut melding om at det er 50-årsflom i Lakselva og Stabburselva.

Flere hus i Hammerfest sto i fare for å oversvømmes av flomvann fra Storvannet søndag. Ett hus med to familier er evakuert, mens to andre bygninger er sikret med sandsekker. Foto: Allan Klo / NRK

– Vanskelig å predikere

Det røde farenivået i de tre finnmarkskommunene gjelder foreløpig frem til mandag formiddag. Da kommer NVE med en ny vurdering.

Borsanyi sier det er vanskelig å forutsi hvordan flomfaren vil utvikle seg de nærmeste dagene.

Litt kjøligere vær natt til tirsdag kan bremse opp noe av flomfaren, men så kommer varmen trolig tilbake litt senere i uka.

– Snøsmeltingen er utrolig vanskelig å predikere. En annen faktor som er er viktig å ta hensyn til er hvor mye tilgjengelig snø det er i de ulike områdene. Det må ses i sammenheng med temperaturen, sier Peter Borsanyi.