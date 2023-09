SV størst i Troms – Ap størst i Finnmark

– Det er så bra. Herregud, vi er så fornøyd. Det føles så deilig, sier Nicoline Heiberg-Evenstad, leder i Sosialistisk Ungdom (SU) Troms og Finnmark.

Det sier hun etter at SV ble vinneren av årets skolevalg i Troms. Der vant de med 21,5 prosent, mens Ap fikk 19,3 prosent. Like bak fulgte Frp med 18,3 prosent og Høyre med 14,9 prosent.

Nicoline Heiberg-Evenstad, leder SU Troms og Finnmark. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Hvordan forklarer du dette, sammenlignet med resten av landet, så er det et helt annet bilde?

– Ja, det er tydelig at vi ser at det går i riktig retning. Vi er glad for at vi ser en positiv trend i Troms, sier Evenstad.

Skolevalg i Troms 2023 Endringen er sammenlignet med skolevalget i 2021. Parti Oppslutning Endring 21,5% SV +3,0 19,3% AP −5,6 18,3% FRP +0,5 14,9% H +7,5 8,0% SP −1,4 4,6% R −0,9 4,0% V −3,4 3,2% MDG −0,5 1,4% KRF +0,6 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 3238 intervjuer gjort i perioden 4.9.23–5.9.23. Feilmarginer fra 0–0 pp. Kilde: Sikt

Skulevalet 2023 Ekspander/minimer faktaboks Elevar på vidaregåande skular i Noreg deltek i skulevalet. I år er 391 skular med. Valet blir arrangert 4. og 5. september, og 368 skular meldte inn resultat innan fristen. Skulevalet blir arrangert i valår. Valet skal gje elevane opplevinga og ei praktisk erfaring av å delta i eit demokrati. Valet liknar eit ekte val, elevane stemmer ved å legge stemmesetelen sin i ei valurne. Elevane kan i år stemme på partia som stiller til val i fylkestingsvalet i fylket der skulen ligg. NRK samanliknar årets resultat med skulevalet i 2019. Det er fleire grunnar til dette. Valarrangøren samanliknar sjølv resultata med skulevalet i 2019.

Valet for fire år sidan var førre gong elevane stemte som om det var eit fylkestingsval. Skulevalet i 2019 er dermed meir samanliknbart med årets val enn skulevalet i 2021 er.

I meiningsmålingar og i valet neste veke blir resultatet samanlikna med 2019.

Holdt stand i Finnmark

– Det har jo gått veldig bra. Vi vant jo, sier AUF-leder i Finnmark, Magnus Vassvik.

Han mistet aldri troen på at Ap kom til å vinne skolevalget i år, noe de har gjort i hvert eneste skolevalg i Finnmark siden 2003.

– Det har vært tyngre enn tidligere, både med elektrifisering og situasjonen for tiden sentralt. Men vi merker at unge tror på løsningene vi kommer med og at det er stort engasjement rundt AUF i debatter og på stand, sier han.

AUF var på stand på Alta videregående skole tirsdag. Det er klart at Ap vant skolevalget 2023 i Finnmark. Foto: Privat

Skolevalg i Finnmark 2023 Endringen er sammenlignet med skolevalget i 2021. Parti Oppslutning Endring 25,0% AP −2,5 22,9% FRP +0,7 16,8% H +9,8 11,5% SV −0,2 6,9% R +1,6 5,7% SP −1,8 2,6% V −4,5 1,4% MDG −3,1 1,1% KRF +0,6 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 1499 intervjuer gjort i perioden 4.9.23–5.9.23. Feilmarginer fra −10–0 pp. Kilde: Sikt

Overrasket over resultatet

Troy Saghaug Broderstad, statsviter og valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet, er overrasket over resultatet.

– Jeg synes det er overraskende at SV gjør det såpass godt i Troms. Jeg synes også det er overraskende at opposisjonen ikke klarer å vinne flertall, at Arbeiderpartiet holder stand.

– I hvilken grad tror du skolevalgene påvirkes av resultatene og sakene som har vært i det siste?

– Det er åpenbart at vi ser at regjeringspartiene preges av regjeringsslitasjen og de skandalene som de har vært gjennom. De taper oppslutning, men klarer, så vidt det er, å holde stand i de nye fylkene i nord, sier Saghaug Broderstad.

Troy Saghaug Broderstad, statsviter og valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Høyre og Frp vant på landsbasis

Det er Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Utdanningsdirektoratet – som gjennomfører skolevalget og utarbeider resultatene.

Ifølge dem ble det ble avgitt 1 499 stemmer i Finnmark. 3 238 stemmer ble avgitt i Troms.

Høyre og Frp var størst på landsbasis: