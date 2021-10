– Susannes historie er fullstendig uakseptabel. Dette er et problem som vi som samfunn må ta tak i. Det er en stor samfunnsutfordring, mener fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth.

Bakgrunnen er kronikken «Feil kjønn om bord» som ble publisert i NRK Ytring lørdag. Der tar den 23 år gamle fiskeren Susanne Mortensen til orde mot diskriminering og trakassering i fiskeriyrket.

Det er et tema som har vært oppe til debatt før, men det har ikke blitt bedre.

Tvert imot.

Hun skriver i kronikken at hun blir flau over foreninger, rederier, lag, kollegaer og alle andre som bare har sittet på gjerdet og sett på at hun som kvinnelig fisker blir trakassert og mobbet på det groveste.

– Jeg er flau over dere som har kalt meg svak, hore, fettkjerring, hysterisk og fått meg til å tro at jeg ikke kan. Dere som har fortalt meg at dere gjerne ligger med meg, men at kona ikke må få vite noe, skriver Mortensen.

Hun har jobbet som fisker i hele sitt yrkesaktive liv. Men hun gleder seg fortsatt til den dagen hun kan være stolt av yrket sitt. Nå krever hun politikerne på banen.

– Må bruke makt

For mens resten av Norge gikk gjennom en dramatisk endring som endte med Likestillingsloven i 1978, henger fiskerinæringen fortsatt etter i 2021.

Under 4 prosent av fiskere i Norge er kvinner.

Nofima har tidligere pekt på den mannsdominerte kulturen som en av årsakene. Og NRK har skrevet en rekke artikler om hvordan kvinner blir behandlet i yrket.

Likevel skjer det ingen endring.

– Jeg tror det må ren makt til. Politikerne har makt til å fortelle hvordan det skal være, og gi sanksjoner hvis det ikke lyttes til. Politikerne må fortelle hvordan de skal oppføre seg. Det er helt «høl i hodet» at man må si dette i 2021, men slik er det, sier Susanne Mortensen til NRK.

– Må se til Forsvaret

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) er en av dem som reagerer på at næringen henger såpass etter. Hun mener vi må se til Forsvaret og andre mannsdominerte yrker, og hvordan de har klart å få normal folkeskikk på dagsplanen.

Den eneste måten å få til likestilling og å fjerne diskriminering på, er å jobbe med holdninger, sette krav, sørge for at regelverket fungerer, sier hun. Rett og slett en skikkelig oppvaskrunde.

Cecilie Myrseth er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i Troms. Hun mener man på lik linje med at man har ambisjoner om flere menn i omsorgsyrker, må man jobbe for å øke rekruttering av kvinner i fiskerinæringen. Foto: Thomas Birkeland

Regjeringen la for en måned siden fram en ny strategi for å bedre likestillingen i fiskeriene.

Tiltakene de skisserer er økt rekruttering av kvinner i yrket, og å be fagorganisasjoner tilpasse næringen så også småbarnsforeldre kan jobbe der.

Myrseth i Arbeiderpartiet mener det ikke er nok.

– Fiskeriministeren overlater problemet til næringen. Her må det mer politisk fokus til, og ballen må begynne å rulle. Slik man tok grep i Forsvaret, sier hun. Og samtidig lover at hennes parti skal gjøre nettopp dét.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier det er forkastelig å lese hvordan Susanne Mortensen har det på jobb. Hun berømmer at hun tørr å stikke hodet fram. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) berømmer Susanne Mortensen for å stå fram, og heier på henne. Samtidig mener han Myrseth kommer skeivt ut når hun drar fram endringen Forsvaret har vært gjennom.

– Det er en statlig etat. Fiskerinæringen er 100 prosent privat, og den siste mannsbastionen vi har i Norge. Næringen selv må ta dette på alvor, sier han.

Han er opptatt av å ikke dra alle fiskere under en kam, og trekke ned en hel næring. Men de i næringen som har gode holdninger, må ta avstand fra denne oppførselen, mener han.

– Man kan ikke politisk vedta at folk skal oppføre seg ordentlig. Man må endre kulturen innad. Men dette minner meg om mobbing, og det er forkastelig, sier Ingebrigtsen.

Sandra Andersen Eira er båteier og fisker. Hun er lei av å ikke bli tatt på alvor. Du trenger javascript for å se video. Sandra Andersen Eira er båteier og fisker. Hun er lei av å ikke bli tatt på alvor.

Blir tolket som «vanskelig»

Susanne Mortensen tror ikke det vil hjelpe med noe annet enn ren makt. For de som eier båt er selvstendige, og er i et lukket miljø.

– Nå når jeg sier ifra, blir jeg tolket som vanskelig. Jeg vet at det vil bli vanskelig for meg å få jobb på en annen båt. Allerede her må det endres. Vi må kunne si: «det er bra du sier ifra», ikke «nok en ny kvinnesak», sier Mortensen.

– Jeg vet ikke hvilke virkemidler politikere har, men de kan i hvert fall ikke bare snakke. Da risikerer man bare at båteiere nekter å ha kvinner på båten. Det går jo heller ikke.

Nå gleder hun seg til å se hvordan arbeidshverdagen hennes er om fem år. Slik situasjonen er i dag anbefaler hun ingen å gå samme vei som henne.

NRK har sett meldinger og mailer med varsler, og også snakket med fagforening, som kan bekrefte at Mortensen har varslet om forholdene om bord.