– Det er litt artig, fordi det var veldig mange som var skeptiske til hotellet. Så vi er veldig fornøyde, og jeg synes det er strålende at vi har fått det til, sier Frode Gustavsen i byggforvaltningen i Tromsø kommune.

Han har sammen med forskerne hatt ansvaret for byggingen av fuglehotellene.

Det er et par måneder siden kommunen bestemte seg for å ta grep for å få bukt med nærgående måser.

Det ble derfor satt opp egne «hotell» for å hindre at måsene etablerte seg og hekket på andre bygg og fasader.

Så langt ser eksperimentet ut til å være en suksess, og det ene hotellet er allerede «fullbooket».

– Det er viktig å akseptere at krykkja er i byen, så det var nødvendig å finne en slags sameksistens som fungerer. Det viser seg at krykkja har akseptert de nye lokalitetene for hekking, og at det lønnet seg å legge en viss innsats i det.

Stor interesse rundt prosjektet

Suksessen med fuglehotellene har ikke gått ubemerket hen. Tromsø kommune har nå blitt kontaktet av andre byer som også sliter med store ansamlinger av måser.

– Iblant annet Hammerfest har de skikkelig problemer. Der er det takene som blir okkupert. Så de har vist stor interesse for prosjektet vårt, sier Gustavsen.

Frode Gustavsen er en av dem som har hatt ansvaret for prosjektet. Han er glad for at hotellene er «fullbooket». Foto: Christer Johnsgård / NRK

Han sier de til neste år vil bygge ut flere hotell og lage mer permanente konstruksjoner.

– Hvis alle gårdeiere hindrer krykkjene i å finne et sted å være så vil de hele tiden lete etter nye steder. Det blir et uheldig svarte-per-spill. Vi må ha kompenserende tiltak for å ivareta både gårdeierne og krykkja, sier han.

– Det må kanskje bli et offentlig ansvar å sørge for at krykkja får egne plasser å være på.

Måser legger ofte reir i vinduskarmene på høye bygninger. Det ville Tromsø kommune unngå, og bygde derfor eget hotell for fuglene. Foto: Hans L. Andreassen / NRK

Sterkest truet i landet

Måsefuglen krykkje var tidligere en av kystens vanligste fugler, men nå er det den mest sårbare måsearten i landet.

Krykkje Ekspandér faktaboks Fugleart i måkefamilien

Også kalt tretået måke fordi baktåen praktisk talt mangler

Også kjent som Rissa tridactyla

Krykkje har en størrelse og utseende omtrent som fiskemåke, grå og hvit, men bena er svarte og vingespissene er svarte (uten hvite tupper som fiskemåke)

Ungfugler og voksne i vinterdrakt har en svart flekk bak øyet, og ungfuglene har et svart bånd over nakken

Lever av fisk og marint dyreplankton

Er en trekkfugl

Bestanden har hatt en tilbakegang de senere årene, og er oppført på den norske rødlisten som «sårbar» på fastlandet og «nær truet» på Svalbard

Jakt på krykkje var tidligere tillatt, på lik linje med jakt på flere andre måkearter. Med innføring av nye jaktforskrifter 2007 ble den imidlertid fredet; bakgrunnen er bestandsnedgangen Kilde: Store norske leksikon

Bestandens tilbakegang er så stor at den nå er oppført på den norske rødlisten som «sårbar», og forskernes prognoser viser at krykkja kan forsvinne helt fra fuglefjellene de neste 40 årene.

Forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Tone Reiertsen, sier det er mindre mattilgang i fuglefjellene som gjør at stadig flere måser forflytter seg til byene.

– Det er et sterkt signal om at noe ikke er helt som det skal være, så vi har både et nasjonalt og et internasjonalt ansvar for å ta vare på arten.

Hun har likevel forståelse for at mange kan oppleve arten som irriterende.

– Krykkja har et levevis som ikke er helt forenlig med oss. Den søker ikke om byggetillatelse, den okkuperer hus og den lager mye lyd og skit.

Forsker Tone Reiertsen sier vi må innfinne oss med at krykkja har kommet for å bli. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Den har kommet for å bli

Reiertsen er glad for at kommunens initiativ har vært en suksess så langt.

– Krykkja er kommet for å bli, så jeg tror ikke vi blir kvitt den med det første. På samme måte som vi prøver å finne deponi for snøen, må vi også finne et område hvor krykkja kan få være.

Hun peker på at forskningen viser at det blir mer og mer av arten i tettbygde strøk.

– Da må man identifisere soner i tettbygde strøk og byer hvor det ikke er så problematisk at arten får hekke – slik som Tromsø har gjort.

– Har du noen tips til folk som synes det fortsatt er mye bråk rundt fuglehotellene som er satt ut?

– Man må prøve å tenke at det er en miljøflyktning som har kommet hit, prøve å ta vare på den og tilrettelegge. Det beste er å la den hekke i fred, da blir den fortere ferdig.