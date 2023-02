Helse Nord-styret var så godt som delt på midten under dagens styremøte i helseforetaket.

Styret var samlet for å diskutere endringer i oppgaver og fordelingen av de ulike funksjonene. Målet er at arbeidsplassene i fremtiden lettere skal la seg bemanne. I tillegg er et soleklart mål for det hardt prøvede helseforetaket å skaffe seg en bedre økonomi.

I den opprinnelige innstillingen het det blant annet at Helse Nord skal jobbe for en overgang fra små og sårbare til større og mer fleksible enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.

Eller sentralisering av livsviktige helsetjenester, som mange kritikere har valgt å kalle det.

Lang dragkamp

Men mange av styrets medlemmer var hverken enige i innstillingens i virkelighetsbeskrivelse eller løsninger. Det hele ebbet ut i en seks timers lang dragkamp om ord, der spesielt mange av styrets medlemmer fra Nordland ville endre flere formuleringer i innstillingen.

En etter hver frustrert styreleder kalte det hele for «flisespikkeri», og kom med en rekke oppfordringer til styret om å komme til enighet. Etter hvert kom også pausene bare hyppigere og hyppigere, for både å lufte hoder og diskutere på korridoren.

Så ble de til slutt enige. Nå skal ikke Helse Nord lenger jobbe for en overgang fra små og sårbare enheter til større og mer fleksible enheter. I stedet skal de jobbe for en overgang fra sårbare til mer robuste og fleksible enheter, var blant endringene som ble fattet.

Overrasket direktør

Da debatten var over og vedtaket i havn var konstituert administrerende direktør Marit Lind glad:

– Og så er jeg litt overrasket over at det virket å være vanskelig å vedta det slik det var lagt frem. Nå har vi gjort små justeringer, men hovedinnholdet er omtrent slik det var, sa Lind.

Helseministeren har gitt Helse Nord klar beskjed om å ta grep, og det var disse grepene styret torsdag var samlet for å fatte vedtak om.

Etter voteringen stilte NRK styreleder Renate Larsen spørsmål om hun tror helseministeren er fornøyd med dagens styrebehandling

– Min oppfatning er at vi har levert, sa Larsen.

Konstituert administrerende direktør Marit Lind (til venstre) og styreleder Renate Larsen i forkant av voteringen. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Tid for handling

Tidlig på dagen la Marit Lind frem en beskrivelse av en virkelighet med stor mangel på fagfolk. Der det har vært en bratt utvikling i mengden årsverk de har leid inn i Helse Nord. Og der prisen på innleie er skrudd opp.

– Avhengigheten av å leie inn fra byrå er den største enkeltårsaken i regionen for underskuddet, sa Lind.

Lind gjorde det klart at om målet er å finne løsninger, så må det endringer til.

– Mer av det samme løser ingen ting, sa Lind.

Endringsviljen var stor tidlig på dagen. Styreleder Renate Larsen mente at styret sto overfor et historisk arbeid med å se hele regionen under ett. Ett arbeid som ingen har gjort før.

– Det hviler et tungt ansvar på dette styret, sa Larsen.

Og la til:

– Det er tid for handling.

Men etter som timene gikk ble uenighetene bare klarere og klarere.

– Manglende involvering

Styremedlem Kari Marie Baadstrand Sandnes var blant styremedlemmene som kritiserte behandlingen av saken, og kom med et eget forslag som innebar at saken først måtte forankres bedre før det kunne fattes vedtak.

– Jeg mener at denne saken trenger sterkere forankring, sier Sandnes under debatten.

Hun er konserntillitsvalgt i Fagforbundet og representerer de ansatte i styret.

Mange, blant dem legeforeningene i nord og lokale ordførere i helseforetakets vertskommuner, mener Helse Nord er i full sving med å styre mot kutt og sentralisering av livsviktige helsetjenester for folk i distriktet.

I tillegg har Helse Nord fått hard kritikk for ikke å involvere dem det gjelder, slik som kommunene eller helsetjenestene selv.

Sandnes mener prosessen i forkant av dagens styremøte er gjort uten nok involvering fra dem det angår som jobber på de ulike helsetjenestene i landsdelen.

– Man ikke har et godt nok grunnlag for å fatte et vedtak, sa hun.