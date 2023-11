Hvert år er rundt 10.000 av landets ungdommer inne til tjeneste for å forsvare Norge i fred, krise og krig. Flere legger et planlagt studieløp på hylla mens de fullfører sin verneplikt.

– Vi er avhengige av motiverte soldater for å ha et operativt forsvar. Tilleggspoengene er viktig i rekrutteringa av nye soldater, sier landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO), Tord Kummeneje Eriksen.

I mange år har alle som fullfører førstegangstjenesten fått to tilleggspoeng som de kan ta med seg i potten hvis de senere skal søke på videre utdanning.

Men denne kompensasjonen kan bli borte.

Over ti tusen soldater må til førstegangstjeneste hvert år, og i årene framover skal det bli flere. Tillitsvalgte mener de må få en jamgod kompensasjon om studiepoengene forsvinner. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret / Frederik Ringnes/Forsvaret

Johanne Røisli er vernepliktssoldat og avdelingstillitsvalgt ved Maritim helikopterving på Bardufoss. For Røisli og flere av hennes medsoldater er tilleggspoengene en viktig motivator gjennom førstegangstjenesten.

– For mange som har et planlagt utdanningsløp og en karriere å se fram til, er det en stor motivasjon å få gjennomført førstegangstjenesten med de studiepoengene du får i andre enden, sier hun.

Vernepliktssoldat og tillitsvalgt Johanne Røisli mener en viktig motivator vil bli bort om tilleggspoengene fjernes. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Vil fjerne poengsystemet til høyere utdanning

Et opptaksutvalg fikk i 2021 i oppdrag å gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdere regelverket for opptak til universiteter og høyskoler.

Målet er å utarbeide en ny og mer framtidsrettet modell for opptak til høyere studier. Opptaksutvalgets rapport ligger nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet.

Her foreslås det blant annet å fjerne tilleggspoeng, alderspoeng og kjønnspoeng. Dette gjelder alle, inkludert de som utfører sin førstegangstjeneste.

– Det jeg reagerer på er at det bare blir fjerna, og at det ikke foreslås noen form for jamgod kompensasjon som erstatning. Det er veldig viktig at man får den anerkjennelsen man skal ha og fortjener etter å ha tjent landet i 12 til 18 måneder, sier Eriksen.

Landstillitsvalgt i TVO, Tord Kummeneje Eriksen, mener en jamgod kompensasjon må på plass om poengsystemet avvikles. Foto: Malin Straumsnes / NRK

TVO ble nevnt med navn i mandatet for høring, men den landstillitsvalgte opplever at opptaksutvalget valgte å gå mot deres anbefaling. TVO ønsket blant annet å øke antall studiepoeng alt ettersom hvor lenge en soldat tjenestegjør.

– Dette er en sak som fortjener en offentlig debatt, for det er veldig mange som påvirkes. Det er omtrent 10.000 i tjeneste hvert år. Samtidig er det en politisk lovnad om å øke antall førstegangstjenestegjørende, så det blir å påvirke enda flere framover, sier Eriksen.

Krever fullverdig kompensasjon

– Det handler om anerkjennelsen og å vite at du får kompensasjon for at du legger planer og fremtiden på vent for å gjøre en tjeneste for landet, sier Fride Haakenstad.

Hun er hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret og viser til at verneplikten ikke kan sammenlignes med for eksempel folkehøyskole, som man også får tilleggspoeng for. For mens folkehøyskole er noe man velger, er ikke førstegangstjenesten et valg.

– Dersom du skal inn i førstegangstjenesten, så vil motivasjonen bli betraktelig høyere om du vet at du går ut av tjenesten med ekstra poeng som gir deg gode forutsetninger for videre karriere, sier Haakenstad.

Fride Haakenstad, hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret, mener soldatene må få anerkjennelse for at de må sette studiene på vent. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Selv om mange av dagens vernepliktige er motiverte til å utføre sin plikt, er det også de som ikke ønsker å være der. For mange av dem kan tilleggspoengene være en ekstra viktig motivasjon.

– Den lille anerkjennelsen man får er veldig nødvendig og på sin plass. Det kan i ytterste konsekvens svekke Forsvarets operative evne med mindre motiverte og engasjerte soldater, og det er det ingen som ønsker, sier Røisli.

Soldatene får støtte av Sjef Hæren, Lars Lervik.

– Beslutninga er politisk, men jeg mener vi bør ha en prinsipiell diskusjon om forskjellen på det som er basert på en plikt og det som er noe individet velger selv, sier Lervik.

Han mener det er viktig å se på hvordan man skal verdsette de som må gjøre noe på vegne av fellesskapet og som ikke har noe annet valg enn å sette studieløpet sitt på pause.

– Vi skal gjerne være med å bidra i den diskusjonen fra Hæren sin side, sier Lervik.

Sjef Hæren, Lars Lervik, mener det er på sin plass med en diskusjon om hvordan vernepliktige skal verdsettes. Foto: Fabian Ubeda

– På høy tid å få ryddet opp

– Vi mener poengsystemet ikke er et godt system, og at det belønner andre aktiviteter og formål enn å få til et godt opptakssystem, sier Marianne Aasen.

Hun har ledet opptaksutvalgets arbeid, og sier dagens poengsystem angår en liten gruppe studenter. Blant annet vil det ikke være like relevant for de som søker seg til fagskole eller åpne studier. Derfor mener opptaksutvalget at det er vitnemålet fra videregående opplæring som skal være grunnlaget for opptak til høyere utdanning.

– Det er ikke et veldig oversiktlig system, nå gjør vi det mer tydelig, sier Aasen.

Rett før jul i fjor leverte utvalgsleder Marianne Aasen utvalgets innstilling til Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Hun understreker at opptaksutvalget er tydelige på at de verdsetter førstegangstjenesten.

– Derfor mener vi det er mer hensiktsmessig at samfunnet finner andre måter å belønne førstegangstjenesten på som treffer alle, uavhengig av hvilket yrke og utdanning man skal velge senere, sier Aasen.

Hun sier videre det vil bli urettferdig om en av få måter å få tilleggspoeng på skal være å avtjene verneplikt siden det ikke er åpent for alle.

Til syvende og sist ligger avgjørelsen hos Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel sier det er på høy tid å rydde opp i et komplisert opptakssystem. Foto: Ragne B. Lysaker

– Det er på høy tid at vi får ryddet opp i det som i dag er et veldig komplisert system, og som over tid har ført til kunstig høye poenggrenser på flere utdanninger. Vi kan ikke ha det slik at ungdom må bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Han påpeker at det er viktig å legge til rette for at flest mulig kommer raskt i gang med utdanning og videre ut i arbeid.

– Vi har fått inn mange nyttige innspill i høringsrunden, og det er ryddig at vi bruker tid på å vurdere hvilke justeringer vi vil foreslå. Til våren legger vi fram en stortingsmelding med regjeringens samlede forslag for opptak til landets universiteter og høyskoler.