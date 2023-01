For student Hedda (19) står valget mellom mat og medisiner

– Det er veldig tungt for oss studenter. Vi føler oss ikke hørt, og vi føler oss ikke støttet, sier Hedda Marie Nordgård, som er student i Tromsø.

Lørdag fortalte Nordgård om situasjonen for henne og andre studenter i NRKs program Helgemorgen.

Den høye prisveksten på mat, strøm og drivstoff ser foreløpig ikke ut til å avta.

1. februar er det varslet nok et prishopp i dagligvarer. Da blir det 10 prosent dyrere, selv om prisene allerede har økt med 11.5 prosent det siste året.

– Jeg blir veldig stressa. Det skaper mye usikkerhet og uforutsigbarhet. Man vet ikke hva som er i vente det neste året for oss studenter. Vi har det veldig trangt, og trangere blir det, sier hun.

Medisiner eller mat?

Hedda Marie Nordgård forteller at studenter ofte er veldig avhengige av foreldrene sine. De som ikke har mulighet til å få hjelp av foreldrene, må ha en jobb.

– Jeg velger bort veldig mye av det sosiale for å være sikker på at jeg har mat på bordet. Jeg har også opplevd å måtte velge bort å kjøpe medisiner som kroppen min trenger, samt legetimer, for å være sikker på at jeg får i meg mat, sier hun.

Nordgård forteller at det månedlige stipendet på 8615 kroner ikke engang rekker til boutgiftene. I tillegg kommer blant annet strøm, mat og drivstoff. Hun viser også til at medisiner er dyrt.

– Det verste med dette er å ikke kunne ta vare på helsa mi for å være sikker på å ha mat på bordet.

– 2023 blir tøft

Finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad, sier det gjør sterkt inntrykk å høre det Nordgård forteller.

– Dette understreker realiteten. Det er vi nødt til å møte med politikk og politiske virkemidler som kan avhjelpe, sier han.

Geir Pollestad (Sp) og regjeringen gir studentene 3600 kroner mer i året. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I statsbudsjettet ligger det inne en økning i studiestøtten på 3600 kroner i året, fra og med høsten.

– Det er sikkert en mager trøst. Vi gjør tiltak, men må også jobbe med flere langsiktige tiltak. Som for eksempel å få redusert boutgiftene for studenter, sier Pollestad.

– Vi må nok være innstilte på at 2023 blir et tøft år, og så skal vi politikere stille opp så godt vi kan.

Medlem av finanskomiteen, Marie Sneve Martinussen fra Rødt, mener noe må gjøres.

– Det er helt åpenbart at det som hjelper dem med lav inntekt, er å få mer penger, sier hun.

Marie Sneve Martinussen (R) mener det er mulig å gi studentene 12.000 kroner mer i året. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Må omfordele mer

Marthinussen viser til at Rødt foreslår at studenter, uføre og minstepensjonister som har lav inntekt, skal få 12.000 mer i året.

– Det mener vi er mulig å gjøre uten å øke oljepengebruken, sier hun.

– Samtidig som Hedda, uføre og mange andre sliter med økte priser, så har vi cirka 10 prosent av innbyggerne på toppen, som har stukket fra for lenge siden med lønninger på godt over millionen. Vi mener at her er det et stort rom for å omfordele mer, sier Martinussen.

Hedda Marie Nordgård er enig med Martinussen i at de som har lite penger ganske enkelt trenger mer.

– En tusenlapp er ei absolutt bedre løsning enn det regjeringen har kommet med, som er 300 kroner i måneden. 300 kroner dekker kanskje et par middager hvis man er veldig flink, sier hun.