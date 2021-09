Striden om sykehus i Alta splitter Senterpartiet

Lederen av Alta Senterparti, Jan Martin Rishaug, er kritisk til hvordan fylkespartiet håndterte sykehus-striden i Alta. Han sier at de øverste listekandidatene sådde tvil om hva Finnmark Senterparti står for før stortingsvalget.

Listetoppene endret sitt syn fra å gå inn for bygging av sykehus i Alta til at det skal vurderes, ifølge Rishaug.

Han mener dermed Senterpartiet selv er skyld i at valgresultatet i Finnmark ble dårligere enn det så ut til å kunne bli tidlig i valgkampen.

– Det er Finnmark Senterparti selv som har ansvaret for det dårlige resultatet. Man har vært utydelig med tanke på det man mener, sier Rishaug.

Leder av Alta Senterparti Jan Martin Rishaug mener vingling om bygging av sykehus i Alta er skyld i skuffende valg for Senterpartiet i Finnmark. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Trodde på flere mandater

Senterpartiet hadde forventninger om at stortingsvalget skulle gi to representanter i Finnmark. Slik gikk det ikke. Kun Geir Adelsten Iversen, først på lista, kom inn.

Listepartiet Pasientfokus – med sitt krav om sykehus i Alta – kapret derimot ett mandat.

Dette til tross for at både Senterpartiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, og partiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, gikk inn for fødeavdeling og akuttavdeling i Alta.

Trygve Slagsvold Vedum har sagt at Senterpartiet vil jobbe for akuttfunksjoner og fødeavdeling i Alta. Her sammen med fylkestopp Geir Iversen. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Geir Adelsten Iversen sier at han ikke ønsker å eskalere konflikten. Han nekter derfor nå å bli intervjuet om dette.

I etterkant av valget kom Adelsten Iversen med et voldsomt utfall mot Alta Senterparti i en artikkel i Altaposten.

Etter hans mening hadde lokallaget sviktet fylkeslaget ved ikke å drive valgkamp. Han mente at Alta Senterparti var ansvarlig for at andrekandidaten på fylkeslista, Nancy Porsanger Anti, ikke kom inn på Stortinget.

– Alle som har observert valgkampen i Finnmark har merket seg at de mest sentrale politikerne i Alta Senterparti ikke har drevet aktiv valgkamp, uttalte leder i Finnmark Senterparti, Geir Iversen til Altaposten.

Alta ikke med på opprop

I går gikk femten lokallag av Senterpartiet i Finnmark sammen om å lansere Geir Adelsten Iversen som ny fiskeriminister. I oppropet heter det at Adelsten Iversen har satt fiskeri på dagsorden i Stortinget, og at det er på tide med en fiskeriminister fra Finnmark.

Alta Senterparti var ikke blant 15 lokallagene som stod bak pressemeldingen til støtte for Adelsten Iversen.

Etter det NRK erfarer har det i dag vært et møte der striden har vært tatt opp med den sentrale ledelsen i Senterpartiet. Hvor store ressurser som bør settes inn for å løse konflikten har vært et av temaene.

Like før valget gikk kommunestyrepresentant for Senterpartiet i Alta, Vegar Heitman, ut av partiet i protest. Da var det misnøye med Senterpartiet sentralt sin håndtering av den planlagte gruvedriften i Kvalsund ved Hammerfest som var årsaken.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra ledelsen i Senterpartiet.