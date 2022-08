Streng lov hindrer videre drift av familiegården: – Dette avslaget er hinsides

«Regjeringen er opptatt av at ressursene på landbrukseiendommen forvaltes ut fra et langsiktig perspektiv, og at arealene holdes i hevd. Det må legges til rette for et mangfold av små, mellomstore og store bruk.



Et viktig rammeverk for denne politikken er lovgivningen, og vi mener derfor at det er viktig å opprettholde blant annet jordloven. Formålet med jordloven er å sikre at arealressursene i Norge brukes på en mest mulig samfunnsgagnlig måte. Loven omfatter både bruk og vern, og legger til grunn at forvaltningen skal skje i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere.»