Støttesenteret oppfordrer ikke til å anmelde overgrep

– Ofte snakker vi om at «du må anmelde», men er det verdt det. Vi registrerer at det er mange som ikke ønsker å anmelde. Kostnadene blir rett og slett for store, sier Lene Sivertsen, daglig leder for Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Troms.

I reportasjen «Oppgjøret med pappa» følger NRK om den årelange kampen til ei kvinne som prøver å få sin egen far dømt for påståtte seksuelle overgrep og vold.

På generell basis forteller Lene Sivertsen i Smiso at slike kamper være svært krevende. Derfor oppfordrer aldri Smiso folk til å anmelde noen. I stedet snakker de om konsekvensene ved å anmelde og ved å gå igjennom en eventuell rettsprosess.

– Det er ikke slik at vi ikke vil at folk skal anmelde. Men vi er opptatte av at folk som lurer på om de skal gjøre det, får så mye informasjon som mulig om hva det innebærer. Slik at de kan ta den avgjørelsen som blir den rett for dem, sier hun.

– For det meste hører man at å anmelde er det man skal gjøre, men vi må tillate oss å se at det ikke er det rette for alle. For noen går ikke regnestykket opp, og kostnadene blir for store.

En undersøkelse gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sier at kun én av ti ungdom som har blitt utsatt for seksuelle overgrep velger å anmelde saken.

Tall fra NKVTS-undersøkelsen Ekspandér faktaboks Fysisk vold Omtrent 1 av 5 har opplevd fysisk vold fra foreldrene minst en gang.

Omtrent 1 av 10 har opplevd fysisk vold gjentatte ganger.

Omkring 1 av 20 hadde opplevd alvorlig vold, som å bli sparket eller banket opp.

1 av 5 opplevde mindre alvorlig vold, som å bli lugget, ristet hardt eller slått med flat hånd.

Gutter og jenter rapporterer like mye om fysisk vold.

I all hovedsak ble biologiske foreldre oppgitt som utøver av volden.

40 prosent av dem som hadde blitt undersøkt av lege i etterkant av volden de var utsatt for, trodde ikke legen forsto hva de hadde vært utsatt for. Seksuelle overgrep: Seks prosent har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen minst én gang.

Fire prosent har opplevd det gjentatte ganger.

Nesten dobbelt så mange jenter (8 prosent) som gutter (4 prosent) har vært utsatt seksuelle overgrep.

I 32 prosent av tilfellene er det en voksen utenfor familien som har utført overgrepene.

I 24 prosent av tilfellene er det et familiemedlem som har utført overgrepene.

Bare ti prosent av de overgrepsutsatte ungdommene har anmeldt forholdet.

Rapporten sier at årsakene til at det er mange årsaker til at ungdom som er ustatt for overgrep ikke anmelder: Det kan skyldes at ikke alle har fortalt om overgrepene til noen, og dermed heller ikke blitt satt i stand til å anmelde. At de har vært for unge til å forstå at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep. Og/eller at det å anmelde noe til politiet kan oppleves som skremmende og at konsekvensene av en anmeldelse og kanskje en opplevelse av ikke å bli trodd dersom saken blir henlagt eller overgriper frifinnes, oppfattes som verre enn å unnlate å anmelde saken. Det er også kjent at en del overgrepsutsatte barn og ungdom opplever trusler fra overgriper om represalier mot seg selv eller andre nærstående dersom de forteller om overgrepene de utsettes for.

Les hele rapporten her!

Mange utfordringer

Ifølge Sivertsen er frykten for ikke å bli trodd en vanlig årsak til at folk ikke ønsker å anmelde overgrep. I slike saker er det ofte også vanskelig å finne bevis. Dermed blir det gjerne ord mot ord.

– Og i en rettsprosess må du gjennomgå ting i detalj. Det kan være krevende å beskrive hendelser du kanskje har stengt inne i lang tid, sier Sivertsen.

Skulle saken ende i retten, forteller Sivertsen at mange opplever språket i rettssaken som utfordrende. Det blir kynisk og detaljert.

– Kanskje føler du at de menneskelige sidene ikke kommer frem, sier hun.

I tillegg sier Sivertsen at mange også får sterke reaksjoner etter en rettssak.

– Det er da du skal bearbeide alt du har vært gjennom. Og det er gjerne da systemet trekker seg litt ut. Også folk kan trekke seg unna. De regner med at du klarer deg selv når rettssaken er over, sier Sivertsen.

Stiller opp for deg selv

Men hun understreker at det også er en del positive sider ved å anmelde overgrep.

– Samfunnet tar ansvaret for deg og din historie. Du blir hørt, og ansvaret blir plassert der det hører hjemme. I tillegg opplever mange at nettverket deres plutselig forstår omfanget og alvoret av hva du har vært igjennom, sier hun.

– Og sist men ikke minst: Du stiller opp for deg selv.