– Vi oppdaget at Brennelva var blitt tørr. Det har gått et stort skred langs elven, som gjør at Brennelva er blokkert.

Det sier Jonny Olsen, driftsleder for bygg og eiendom i Porsanger kommune. Tirsdags morgen fikk kommunen melding om høyt vannforbruk.

250 husstander har ikke vann i Brennelv og Østerbotn i Porsanger kommune på grunn av et kvikkleireskred.

– Nå jobber vi med å stenge av den ledningen der skredet har gått. Man ser vannledningen, og den har krøllet seg helt, så den er nok ødelagt, sier Olsen.

Kommunen jobber nå med å få nødvann til de berørte husene.

– Når kan folk forvente å få vannet tilbake?

– Det tørr jeg ikke si, vi er avhengig av at vi får stengt av den ledningen som er ødelagt.

Entreprenører holder på å befare skredområdet nå. Foto: Jomar Thomassen / Porsanger kommune

NVE bistår

Befaring av skredområdet er startet.

Kommunen meldte først at det er et jordskred som har gått, men regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth, mener at det er et leirskred.

– Vi har sett bilder av skredet, og ut ifra de bildene så ser det her ut til å være et kvikkleireskred som er gått mot Brennelva.

Regionsjefen sier det er for tidlig til å si noe om årsaken. Geoteknikere skal bistå kommunen, i første omgang ved å se på bilder kommunen har tatt.

– Det er for tidlig å si noe om omfanget, vi må først få inn bedre bilder. Vi ser at det ikke er bebyggelse som er direkte berørt i skredområdet.

Regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Setter ut drikkevann

Det er ikke bare i Porsanger det mangler på vann.

Lenger vest, i Neverfjord i Hammerfest kommune, skaper dårlig trykk problemer.

Tirsdag formiddag ble det satt ut 1000 liter drikkevann ved et busstopp, mens kommunen jobber med å utbedre feilen.

– De begynner å grave i morgen. Det er usikkert om det er kommet luft inn, eller om det er en lekkasje, sier virksomhetsleder Geir Israelsen til NRK.

Han sier det er vanskelig å spå når vannet vil være tilbake.

– Hvis vi er heldig så går det fort, i verste fall så går det noen dager.

Mandag meldte Hammerfest kommune også at det måtte innføres kokevarsel for Skaidi på grunn av for mye flomvann til at vannbehandlingsanlegget kan fungere som det skal.

Israelsen sier at de venter på at flomvannet passerer anlegget. Vannstanden har begynt å gå ned, og han håper at kokevarselet avsluttes på onsdag.

Lite nedbør

Årsaken til lavt grunnvannsnivå og lite vannføring i elver er at det har vært en vinter og vår med lite snø i fjellet, samt tørt og varmt vær i juli, med mindre nedbør.

Ifølge observasjoner fra Meteorologisk institutt (MET) har det falt mye mindre nedbør enn normalt flere steder i Nord-Norge hittil i juli.

– Situasjonen per i dag er ikke dramatisk. Vi har foreløpig ikke hørt om problemer med vannforsyning, men hvis dagens værtype med svært lite nedbør og varmt vær fortsetter utover sommeren, kan dette føre til en rekke utfordringer for fiske, landbruk og vannforsyning, sier hydrogeolog Hervé Colleuille.