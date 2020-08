Mens sesongen i breddefotballen for de over 20 år fortsatt er på vent, kan barne- og ungdomslagene endelig innta kamparenaene fra nå av.

Likevel kommer returen med en bismak som følge av koronasituasjonen.

For til tross for at barne- og ungdomsfotballen har hatt muligheten til å trene som normalt siden 15. juni, har flere lag og klubber i landet mistet flere spillere.

– Nå har vi ikke oversikt over hvilket frafall vi har, vi har bare gjort en grovopptelling. Vi har nok mistet tre til fire spillere til nå, kanskje flere. Det vil vise seg, sier Ove Holmgren, trener for HIF/Steins gutter 16-lag i Hammerfest.

– Vil slite med å få sesongen i havn

Norges Fotballforbund (NFF) har fryktet frafall i fotballen, fordi de mener at det å ikke kunne spille over tid vil tære på motivasjonen. Dette gjelder spesielt for breddefotballen. Men også blant barne- og ungdomslagene ser man en negativ tendens.

Holmgren i Hammerfest ser ikke bort fra at noe av frafallet skyldes at spillerne får andre interesser, men han tror bestemt at koronasituasjonen har gjort sitt utslag.

– Det å miste spillere ut av idretten har alltid ringvirkninger, både for de som blir igjen og de som faller ut, sier Ove Holmgren. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– I år er det selvfølgelig spesielle omstendigheter. Vi vil slite med å få sesongen i havn fordi vi har mistet spillere. Jeg skal ikke kalle det for en katastrofe, men det er trasig, sier han.

Nå er de til sammen 14 spillere i troppen. Det er ikke mye for et lag som skal stille med 11 mann på banen.

Adrian Eriksen er en av disse. Han synes det har vært kjedelig å trene uten kameratene sine, og er mer enn klar for å starte sesongen.

– De som er her nå synes det har vært ekstra gøy å komme tilbake. Men det er et par som har falt fra og som ikke har vært på trening i det siste. Det er folk som var med i vår, sier han.

Adrian Eriksen er glad for å være tilbake på fotballbanen, men synes det er leit med lagkameratene som har forlatt laget. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Stort frafall

NRK har forsøkt å kontakte alle fotballkretsene i landet for å få et innblikk i hvordan situasjonen er. Mange har ikke kommet i gang med sesongen ennå, og har dermed ikke tallene klare. 6 av 18 kretser har oppgitt foreløpige tall:

I Akershus har 72 lag utenfor seniornivå trukket seg.

I Finnmark har 10 lag trukket seg.

I Hålogaland har 13 lag trukket seg.

I Nordmøre og Romsdal har 16 lag trukket seg.

I Sogn og Fjordane har 5 lag trukket seg.

I Troms har minst 20 lag trukket seg.

Betydelig

Nestleder i Finnmark fotballkrets, Paul Erling Andersen, sier frafallet i Finnmark er betydelig.

– Vi har mistet ganske mange, spesielt i aldersbestemte klasser. I de eldste klassene har vi nesten ikke lag igjen. Det samme gjelder også de yngre klassene, sier han.

Andersen sier de i mars fryktet at dette ville skje. Den største utfordringen mener han har vært at barn og ungdom ikke fikk komme i gang med aktiviteten de hadde trent og gledet seg til lenge.

– Det sosiale ved å møtes i solfylte Finnmark og reise rundt. Treffe venner og venninner igjen. Spise is og drikke brus sammen. Sove sammen på bussen hjem. Alt det som gjør at dette er morsomt å holde på med, det fikk de ikke gjøre, sier han.

Paul Erling Andersen i Finnmark fotballkrets fryktet frafall allerede i mars. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Hvilke effekter frafallet vil ha for fremtiden, tør han ikke spå.

– Vi vet ikke hvordan det blir om noen år. Om dette medfører at vi får en permanent «down» som gjør at det vil ta tid å bygge seg opp igjen, er vi usikker på. Det vil tiden vise, sier Andersen.

– Bekymret

Direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen, er ikke overrasket over frafallet.

– Det er klart at vi har vært bekymret for stort frafall hele tiden. Det har vært en tøff periode for oss, spesielt i begynnelsen da vi ikke kunne trene i det hele tatt. Nå er vi heldigvis i gang igjen.

Likevel er det tall som bekymrer Hansen.

– Det er store tall og mange spillere det er snakk om, så det er klart at det er noe vi må sette oss ned og ta tak i når vi har de endelige tallene.