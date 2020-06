Søndag kveld oppgraderte Norges vassdrags- og energidirektorat flomvarselet til rødt nivå i deler av Finnmark.

Særlig i Porsanger, Karasjok og Alta er det høy vannstand og stor flomfare.

Vannet har økt mye det siste døgnet i elver i Porsanger, og er fortsatt stigende i Lakselva. Lakselva har mandag morgen en vannføring på 307 m3/s i Skoganvarre. Det er 52 m3/s mer enn en femtiårsflom.

Videoer fra storflom i Finnmark. Du trenger javascript for å se video. Videoer fra storflom i Finnmark.

Anders Bjordal, distriktsingeniør i NVE Nord, sier de er på befaring i Tverrdalen i Alta, hvor det er store mengder vann.

– Noen av elvene har snudd i natt, men vi er spente på om de øker utover dagen i dag. Det har blitt varmere enn vi så for oss, og det har ført til veldig høy vannføring flere steder i Finnmark, sier Bjordal.

Høy vannstand i Tverrelva i Alta. Foto: Hanne B. Nordvåg / NRK Storflommen har kommet til Finnmark. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK Vei stengt på grunn av flom i Alta Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK Oversvømt gård i Tverrelvdalen i Alta Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK Alta kristne grunnskole stengt på grunn av flom Foto: Idun Aalbu / Rasmussen Flommen i Tverrdalen i Alta sett fra lufta Foto: Christian Eriksen / Helitrans En bil kjører gjennom flommen på E6 i Skoganvarre i Porsanger kommune mandag morgen. Også i Máze i Kautokeino kommune skaper vannmassene store utfordringer mandag.

Skole stengt i Alta

Flomsituasjonen utgjør en for stor risiko for elevene i området rundt Alta Kristne grunnskole. Etter anbefaling fra kommunens krisestab har de bestemt å stenge ned på ubestemt tid.

– Foreløpig har vi bestemt å stenge skolen i dag, men vi ser at det sannsynligvis vil holdes stengt noen dager fremover. Det er ikke bestemt enda akkurat hvordan det blir, sier rektor Håkan Funck til NRK.

Flomtoppen er beregnet til onsdag og torsdag. Skolen planlegger for nettundervisning denne uken.

Alta Kristne grunnskole holder stengt mandag på grunn av flom. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Stenger E6

Mandag formiddag besluttet Statens vegvesen å stenge E6 mellom Lakselv og Karasjok på grunn av høy vannstand. Ny vurdering for om de vil åpne veien er tirsdag klokken 09.

Porsanger kommune har også stengte veier til Klemetstad, Sangovann, Skoganvarri og opp til Gaggaveien.

– Vi overvåker situasjonen nøye, vurderer tiltak og har kontakt med entreprenører som kan stille der vi har behov for det. Fokuset er på å sikre infrastruktur og drikkevannskilde, sier ordfører Aina Borch.

En bil kjører gjennom flommen på E6 i Skoganvarre i Porsanger kommune mandag morgen. Noen timer senere ble veien stengt. Foto: Jan Gunnar Furuly / Aftenposten

Porsanger kommune har blant annet sendt folk til Børselva og Oldefjord på grunn av drikkevannskildene.

– Vi er bekymret for vannmassene i Lakselva som fortsetter å stige med store mengder. Men per nå er vi ikke der at vi vurderer evakuering, sier Borch mandag formiddag.

I Karasjok sier ordfører Svein Atle Somby at de foreløpig har kontroll. Han understreker at de følger nøye med på situasjonen.

– Det viktigste for oss nå er å ta vare på de gamle som bor der hvor vannet har kommet over nesset. Vi har planlagt for dette. Hjemmesykepleien har kontroll over dem som eventuelt må evakueres, men vi er ikke der enda, forteller Somby.

Alta, Karasjok og Porsanger har blitt trukket frem som kommunene med størst flomfare, men også i Máze i Kautokeino kommune skaper vannmassene store utfordringer mandag. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Gården ble en øy

I Alta ble gården til Ørjan Bakken plutselig en øy i løpet av søndagen. Vannet i Tverrelva, som går forbi gården, har gått utover breddene sine.

De må bruke båt eller traktor for å komme seg til eiendommen sin, og avløpssystemet er ødelagt. Derfor har de flyttet til campingvognen.

– Jeg tror nok vi må bo i vognen noen dager. Vi er vant med at det kommer litt vann her, men ikke de mengdene vi ser i år, sier bonden.

Han frykter likevel ikke for at huset blir dratt med vannmassene.

– Vi har ennå litt å gå på før det når opp til grunnmuren, men man vet jo ikke. Vi må bare følge med, sier Bakken.

Flommen fra Storvannet i Hammerfest trakk langt inn i hagene til beboerne. Foto: Allan Klo / NRK Flere hus sto i fare for å oversvømmes av flomvann fra Storvannet i Hammerfest søndag. Foto: Allan Klo / NRK Mange deltok i arbeidet for å stoppe flommen i Hammerfest. Foto: Allan Klo / NRK

– Hold avstand

Alta kommunes kriseledelse ber folk som ferdes langs elver i kommunen om å være varsom. Det er i Altaelva den største vannmengden er, men det er også betydelige mengder vann i Kvibyelva og i Tverrelva.

Søndag ettermiddag fikk kommunen melding fra fylkesmannen om at nivået er hevet til rødt farevarsel, noe som betyr at man skal holde seg unna store vannføringer og elver, opplyser ordfører Monica Nielsen.

Høy vannstand i Altaelva søndag. Flere trær, gapahuker og stier er borte i vannmassene. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Nielsen gjør oppmerksom på at det er enorme mengder med kaldt vann som er i bevegelse.

– Dette medfører at det kan være svært farlig for nysgjerrige som oppsøker elven for å se på flommen. Det er viktig at man nå holder seg unna småveier og stier som går langs elven. Dette gjelder ikke bare gående, men også kjørende med UTV, ATV og mopeder.

Kommunen har plassert ut folk som kartlegger og observerer vannmengden og eventuelt skadeomfang slik at tiltak kan settes inn om nødvendig i de tre elvene.

Bonde isolert i Nord-Troms

Også nord i Troms stiger vannet faretruende høyt.

Folk oppfordres derfor til å sikre eiendelene sine og kommunen ber innbyggerne om å kjøpe inn det de trenger av mat og drikke, i tilfelle de blir isolert.

På Kråkenes i Nordreisa kommune er det allerede 20 centimeter vann over den kommunale veien.

– En person er derfor isolert, men mannen er bonde og har traktor, og klarer seg fint. Veien bør ikke kjøres på. Med så mye vann kan det skje ting med massene, sier ordfører Hilde Nyvoll.

Hun advarer også folk mot å nærme seg elva for å se. I helga var det nemlig mange nysgjerrige folk som tok turen til Reisaelva for å se på flomelva.

– Det bør ikke kjøres elvebåter i elva, for det kan komme store trær med vannmassene. En velt i flomelva kan bli dramatisk. Folk må heller ikke gå nært kanten, for kanten kan rase ut, sier hun.