På trillebårhjulet oppdaga hun noe brunt som hun først tenkte var lauv fra trærne. Men det var en flaggermus. En mye større flaggermus enn dem hun ellers pleier å ha besøk av.

I Målselv og Bardu, som de eneste stedene i Troms, finnes det nemlig flere små kolonier av nordflaggermus. Noen av flaggermusene bruker mørkeloftet til Solberg om våren og sommeren.

Nå hang det en storflaggermus på trillebårhjulet. Den pustet, men var veldig treg i bevegelsene.

Aldri før har denne typen flaggermus vært observert nord for Trondheim. Og til nå har det ikke vært ett eneste eksemplar av den i norske museumssamlinger.

Laila Solberg la ut bilde av den sjeldne gjesten sin, og Nye Troms skrev om saken.

Med sine mørke vinger skjønner man hvor Batman henta inspirasjon til kappen sin. Storflaggermusen er en av de største flaggermusene i Europa. Foto: Laila Solberg

Utsultet

Storflaggermusen kan ha et vingespenn på opp mot 40 centimeter, noe som nesten er dobbelt så langt som nordflaggermusens.

Den anses å være en svært truet dyreart.

I fire dager hang flaggermusen opp ned på trillebårhjulet. Laila var stadig vekk og så til den, for den heftet henne jo i hagearbeidet.

Mest sannsynlig var den utmattet av sult. I oktober er det ingen insekter å jakte på.

Hvordan den forvillet seg helt til Indre Troms, når den egentlig burde ha vært på vei til varmere strøk for å overvintre, blir bare spekulasjoner.

– I utgangspunktet er den kapabel til å fly lange distanser, men den kan også ha haiket med for eksempel et lasteskip, sier flaggermusekspert Jeroen van der Kooij.

I en årrekke har han lett etter storflaggermus i Norge. Nå er det funnet et eksemplar, men i et helt annet område enn det Jeroen van der Kooij forventet. Foto: Geir Randby / NRK

Hørt gjennom ultralyd

Selv om storflaggermus i Norge var omtalt av zoolog Robert Collett allerede på slutten av 1800-tallet, er det aldri før registrert og tatt vare på et fysisk funn.

Det vil si, 28. september i 1987 dukket en storflaggermus opp da den videregående skolen på Finnøy i Rogaland skulle renoveres. En tannlege gjorde undersøkelser som bekreftet at det var en storflaggermus. Så slapp han den fri.

Siden da har det vært gjort flere iherdige forsøk på å fange inn et eksemplar av arten, forteller flaggermusekspert Jeroen van der Kooij.

Det har vært satt ut flaggermuskasser og nett, uten resultat.

– De aller fleste andre registreringene vi har av denne arten, er gjennom lyd. Ved hjelp av ultralyddetektor kan man skille storflaggermusen fra andre arter, for den har en veldig karakteristisk bLip-bLop-lyd, forteller han.

Misunnelig på Tromsø

Nå er han glad for at det er mulig å se den på nært hold.

– Det har vært frustrerende, vi kjenner ikke til en eneste koloni eller oppholdssted av arten i Norge, sier han.

Flaggermusekspert van der Kooij innrømmer at han er litt misunnelig på Tromsø, som nå har fått en storflaggermus i sin vitenskapelige samling.

For fem dager etter at Solberg fant trillebårokkupanten, kom førsteamanuensis Karl Frafjord fra Norges arktiske universitetsmuseum til Øverbygd for å undersøke den store flaggermusen. Da var den akkurat død.

Nå er den lagt på sprit.

Storflaggermusa er nå på Tromsø museum. Foto: NRK

Om det fantes penger, kunne man ha forsket på den spesielle flaggermusen.

Man kunne ha undersøkt pelsen og funnet ut hvor den hadde tilbrakt sommeren 2022, og man kunne ha tatt genprøver og oppdaget hvilken koloni den kom fra.

Den kommer til å bli nevnt i flaggermusartikler framover, skal ikke stilles ut.

– Med mindre det blir stor interesse fra publikum. Da skal vi selvsagt vise den fram, sier Frafjord.