Støre holdt ikke «meteren» på bar

På bilder fra et partitreff på en bar onsdag kveld i Tromsø, ser man Støre i ivrige samtaler med andre gjester. Og avstanden mellom dem er vesentlig mindre enn en meter.

Tirsdag poengterte både statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol at meteren fortsatt skulle gjelde som en anbefaling. Det å holde avstand var den viktigste faktoren for å unngå smittespredning, sa de.

Å videreføre anbefalingen om en meters avstand var også rådet fra helsemyndighetene.

Men da Troms Arbeiderparti inviterte til arrangementet «Pub og politikk» onsdag kveld, ble anbefalingen brutt av sjefen sjøl.

Til VG svarer Støre at det ikke er så farlig om man lener seg mot noen og kommer nærmere enn en meter.

– Jeg la vekt på å holde avstand på en annen måte enn jeg gjorde da jeg var på samme stedet i 2020, før korona. Jeg brukte munnbind da jeg gikk gjennom lokalet og jeg satt ved bordet. Men om det alltid var en meter, det er ikke sikkert, sier han til avisen.

Vurderer dag for dag

Torsdag ettermiddag sier statsministeren dette til NRK:

– Det gikk ganske bra. Det var et sted hvor man slapp inn i forhold til det lokalet kunne ta. Det ansvaret tok de som eide baren. Når vi gikk i lokalet brukte vi munnbind. Så kan det hende du sitter rundt et bord eller at du i en passasje kommer litt nærmere. Men jeg opplevde at folk var opptatt av å holde avstand.

– Viser ikke dette hvor utfordrende dette er på bar?

– Det vet vi jo. Derfor må de som har utesteder tenker på hvor mange de slipper inn så det skal være mulig å holde avstand. Det opplevde jeg at utestedet i Tromsø la vekt på.

– Hvor fort ser du for deg at meteren kan bli avviklet?

– Vi har sagt at vi ser dette an til 17. februar, men det kan skje før. Nå følger folkehelsemyndigene utviklingen i innleggelser og sykefravær, det bildet vi må ha. Vi vil selvfølgelig løfte vekk det gjenværende grepet så fort vi er trygge på det. Fortsatt til nå har vi ment at noen begrensninger på nærkontakter er klokt. Men den kan falle.

– Betyr det at dere vurderer det løpende dag for dag?

– Vi følger med på det dag for dag, det er helt riktig. Og det sa vi fra om på tirsdag.

Daglig leder Carite Fønnebø på Solid i Tromsø mener enmetersregelen som utelivsbransjen må forholde seg til, er urettferdig. Foto: Sindre Reinholt / NRK

– Psykisk belastning

Carite Fønnebø er daglig leder på utestedet Solid i Tromsø. Hun ønsker ikke å henge ut Støre for at han ikke overholdt meteren på bar. Men hun er opptatt av hva konsekvensene kunne blitt for personalet og utestedet, dersom det kom en kontroll akkurat da.

– Vi er pålagt å legge til rette for at det skal være avstand mellom gjestene. Hadde det blitt en kontroll akkurat der, kunne dette blitt slått ned på og gått ut over bevilgningen til utestedet, sier hun.

Fønnebø sier det er en psykisk belastning å være på jobb når enmetersregelen gjelder.

– For oss er det en regel vi må forholde oss til, og ikke bare en anbefaling. Samtidig har vi ikke øyne i nakken. Ansatte går og er redde for å overse ting eller gjøre feil, sier hun.

Hun mener det er urettferdig at utelivsbransjen, som hun sier, er blitt en arena der ikke folk må ta et personlig ansvar.

– Vi burde fått ha de samme reglene som andre bransjer. Om folk vet at de er i risikogruppa og at de trenger mer rom rundt seg, så kan vi selvfølgelig tilrettelegge for det, sier hun.

Bareier Harry Granås mener Støre-regjeringa må fremskynde fjerninga av enmeteren. Foto: Vibeke Paulsen Cerón/NRK

Harry Granås driver flere utesteder i Tromsø. Han har fått med seg Støres «overtramp».

– Det viser jo bare hvor vanskelig det er for folk flest å overholde meteren. Det kan være 80 centimeter eller 90 centimeter, man går jo ikke med målestokk. Enmeteren er helt uholdbar og den er særdeles vanskelig å overholde, både for dem som jobber og for gjestene, som også har et ansvar.

Han mener meteren skulle vært fjernet umiddelbart da regjeringen lettet på restriksjonene tirsdag.

– Jeg ser ingen hensikt med den. Det sitter 240–250 mennesker om bord i et fly i timevis, tett i tett i tett. Det er helt greit. Men å sitte på et utested å ta seg et glass eller to, da må man holde meteren. Alle fornuftige mennesker skjønner at dette bare er tull.

Han viser til at Støre nå har sagt at meteren kan bli fjernet 17. februar, og kanskje før.

– Den skulle vært fjernet med en gang. Fjern den nå!, er hans klare anbefaling.

Torgeir Aasmo er en av eierne på Amtmandens, utestedet der Troms Arbeiderparti hadde sin pubkveld onsdag. Han har sett bildene av Støre.

– Vi hadde lagt til rette for at man skulle kunne holde avstand, og tilbakemeldingene jeg har fått er at det gikk fint. Vår erfaring er at gjestene er flinke til å vise hensyn og forholde seg til det som fins av regler til enhver tid.