Store feil funnet etter vogntogkontroll – Syv fikk kjøreforbud

Natt til tirsdag holdt Statens vegvesen en omfattende kontroll av 38 kjøretøy på Europavei 8 i Tromsdalen.

Her ble hele syv tunge kjøretøy fra Norge og utlandet avskiltet på stedet.

– Det er et stort antall og ikke det vi forventa oss med det store fokuset som er på kjetting og dekk, sier Roger Furumo, seniorinspektør i Statens vegvesen.

På norske veier i det tøffeste vinterværet stilles det høye krav til vogntogene.

Allikevel er det mange som ikke følger dagens regler.

Alvorlige ulykker

– Vi kan ikke ha det sånn at noen risikere andres liv og helse i trafikken ved og ikke ha utstyret i orden, eller være oppmerksom bak rattet, sier Christoffer Solstad Steen, senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk forteller at det ikke er rom for å gjøre feil på de norske veiene på vinterføre. Foto: Trygg Trafikk

En økning i tungtransport på veiene gjør at det er mer sannsynlig å møte på en lastebil enn tidligere.

Steen forteller at det er med tungtransport de mest alvorlige ulykkene skjer.

Han presiserer at det som regel ikke er sjåførene alene som har skyld i ulykkene.

– Det er et stort ansvar å kjøre på svingete, glatte og uoversiktlige norske veier på vinterstid. I trafikken er vi avhengig av samspillet.

Vil utføre flere kontroller

Mesteparten av de avskiltede vogntogene i Troms manglet kjetting og vinterdekk etter dagens forskrift.

I tillegg fikk flere bot for overlast og tekniske mangler på bremser og lys.

Snø og isglatte veier har så vidt meldt sin ankomst.

Roger Furumo i Statens vegvesen mener hendelsen ikke er helt uvanlig. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Kjøreforholdene vil bli vanskeligere fremover, noe som gjør det særlig nødvendig for Statens vegvesen å utføre kontroller på veiene.

– Den hardeste vinteren har ikke kommet enda. Vi må fortsette å ha et fokus på denne type kontroll, sier Furumo.

Lang erfaring

Norges Lastebileier-Forbund er glad for at det er kontroller på veiene.

–Vi forventer at krava til kjetting og dekk blir fulgt, så vi er glade for at de som ikke har ting i orden blir oppdaget, sier forbundsleder Tore Velten.

Han understreker at norske tungtransportsjåfører har lang erfaring med vinterføre.

Velten tror nye regler til merking av dekk kan være noe av grunnen til at mange får kjøreforbud.

–Det har kommet nye krav angående merking av vinterdekk som kan gjøre at flere blir stoppet. Selv om de har gode dekk, kan de være merket feil, sier han.