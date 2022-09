Ifølge Sysselmesteren på Svalbard har brannvesenet nå fått kontroll over brannen. 55 personer skal være evakuert.

– Ingen er foreløpig meldt savnet i brannen i sentrum av Longyearbyen, melder Sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding mandag morgen.

– En person har fått behandling for lettere røykskader.

Ved 05-tiden hadde brannvesenet ikke kontroll på brannen.

– Det er totalt 12 boenheter som er berørt, sier kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmesteren Terje Carlsen til VG.

Sysselmesteren ber om at ingen kjører bil eller går i området.

– De er meldt om flere lettere røyskader, men vi har ikke helt konkret antall enda. Vi vet heller ikke om det kan være andre skader, sier assisternede Sysselmester, Sølvi Elvedahl.

– Brannvesenet jobber nå med å sikre stedet og holde brannen under kontroll.

Foto: Felicia Øystå / Svalbardposten

Ble vekt av brannalarmen

Felicia Øystå er nabo til bygningen der brannen brøt ut. Hun og familien ble vekt av brannalarmen.

– Vi merket veldig fort at det var alvor. Det luktet røyk, og nå vi kikket ut så vi at nabobygget var i full fyr, sier hun til NRK.

Øystå beskriver noen dramatiske minutter på morgenkvisten.

– Da vi gikk ned trappen ble vi møtt med glør. Det var et anslag av panikk, sier hun.

Ifølge Øystå er bygget helt nedbrent.

– Det er bare pinneved igjen.

Felicia Øystå jobber som journalist i Svalbardposten. Hun bor i nabobygningen til der brannen brøt ut. Foto: Pål Brikt Olsen

Har opprettet evakueringssenter

Beboerne i leilighetsbygget og nærliggende hus er evakuert til Radisson-hotellet i Longyearbyen, der Longyearbyen lokalstyre har opprettet evakueringssenter.

– Vi føler oss godt ivaretatt, men det er klart at det var dramatisk. Det er mye følelser i sving, så jeg vil ikke si at stemninger er god her. Men det går fint, sier Øystå, som er en av de evakuerte.

Flere personer som har fått i seg røyk har blitt sjekket av helsepersonell på stedet, skriver Svalbardposten.

Bygningen ligger i vei 228.

Meldingen om brannen kom rundt klokka 03.30 natt til mandag.