Stor snøskredfare, stengte veier og mye snø: – Det skal bli dårligere

Det er meldt stor snøskredfare og faregrad fire i Vest-Finnmark, Lyngen og Nord-Troms torsdag og fredag. På Finnmarkskysten er det meldt om faregrad tre som betyr betydelig snøskredfare.

Det er også sendt ut oransje farevarsel om mye snø og gult farevarsel for mye vind på kysten.

Det er ventet rundt 40–60 cm snø i løpet av 24 timer, og sterk kuling fra nord. Det er meldt at det blir verre fra klokken 14 torsdag.

I skredfarevurderingen til Varsom.no meldes det om at store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

Det er meldt rødt snøskredvarsel i Nord-Troms, Lyngen og Vest-Finnmark torsdag og fredag. Foto: Varsom.no

– Snøskredfaren vil øke veldig raskt. Med også sterk vind bygger det seg opp store flak i lesider. Når det er så mye snø og vind kan man forvente at det går naturlig utløste skred, sier skredvarsler og vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Hun forteller at anbefales å være veldig forsiktig og ha god avstand til skredterreng. Også der skredene løsner og i utløpsområdene til skredene.

– Bør man i det hele tatt oppsøke fjellet på dager som dette?

– Så lenge det er flatt nok og du passer på at du ikke er i noe utløpsområde for skred, så kan man oppsøke fjellet. Men når det er såpass stor snøskredfare som det er nå, så vil jeg absolutt anbefale å ha god avstand til all skredterreng.

Barfod forteller når det bygger seg opp store flak, så kan de gå langt utover flata. Når snømengden fra torsdag og fredag er kommet, så kan skredene bli svært store.

– I terreng som er 30 grader eller brattere er typiske områder hvor skred løsner, sier Barfod.

Hun anbefaler folk å laste ned appen «Varsom» der man kan se snøskredvarslene og hvor det kan gå skred.

Stengte og kolonnekjørte veier i Finnmark: Ekspandér faktaboks Stengte veier: Fv8048 Skipsfjord- Kamøyvær er midlertidig stengt på grunn av uvær. Fv888 Bekkarfjord- Hopseidet stengt på grunn av uvær. E69 Repvåg – Nordkapptunnelen er stengt pga. uvær. E69 Skarsvåg - Nordkapp. Åpner tidligst fredag. E69 Skipsfjordhøgda – Skarsvåg i Nordkapp. Fv. 8038 Gjesværveien i Nordkapp er stengt pga. uvær. Fv. 8046 Skarsvåg – Rundvann. F889 Snefjord – Havøysund i Måsøy er stengt pga. uvær. F8072 Mehamn – Gamvik er stengt pga. uvær. Fv. 8088 Sollnes i Vadsø – fv. 8088 Ekkerøy i Vadsø. Stanset kjøretøy, veien er stengt. Fv. 872 Rossmollbukta i Hammerfest. Stanset kjøretøy, vegen er stengt. Fv. 882 Breivikbotn i Hasvik - fv. 882 Sørvær

Ingen skam å snu

Rasmus Svensson i Røde Kors i Alta forteller at snøskredfaren er såpass høy nå at bebyggelse og veier er mer utsatt.

– Når det er så stor skredfare kan skredet reise mye lenger enn som det pleier å gjøre. Vi er litt mer i høyspenn nå.

Snøværet begynte i morgentimene torsdag på Bardufoss i Målselv. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Svensson håper at folk hører på radio og leser nyheter nå som været er dårlig. Det mest kritiske er hvis folk får problemer i fjellet.

– Pass på å ikke være skredterreng og les deg opp på hva som er trygt terreng. Å reise opp på vidda skal ikke være et problem så lenge man unngår heng.

Han trekker frem at dersom man ikke kjenner terrenget og det er så høy snøskredfare, så er det farlig.

– Det er ingen skam å snu dersom det blåser opp. Det man må huske på er at man har med nødvendig utstyr for å klare seg dersom været blir skikkelig dårlig, sier Svensson.

Dårligere

Det ventes at været forverrer seg i løpet av torsdag.

– Det skal bli dårligere. Særlig i Vest-Finnmark kommer det mer og mer snø. Vinden gjør at det blir lokal snøfokk og man må regne med at flere veier blir stengt, sier vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt, Maiken Vassel.

Det er meldt om store mengder av snø i deler av Finnmark og Troms torsdag og fredag. Foto: Yr

– Det betyr at enkelte plasser kan det komme over 40 cm på 24 timer. Det blir spennende å se om det kommer mest i fjellet eller der folk bor, sier Vassel.

Det fortsetter å snø i nord utover fredag og det er meldt større mengder. Det er også meldt om snøfokk.

I Øst-Finnmark vil det torsdag komme snø, men ikke de store mengdene forteller Vassel.

– Fredag vil det starte med oppholdsvær og utover dagen vil det komme noe snø til Øst-Finnmark, sier Vassel.

– Ta med spade

Ifølge Bente Nyland i Vegtrafikksentralen nord skal været påvirke veiene i Finnmark torsdag og fredag.

– Det er fremdeles en del stengte veier, noe er kolonne og noe har begynt å åpne. Vi starter oppryddingsarbeid på blant annet E69 oppover ifra Billefjord mot Nordkapp, sier hun.

Siste del av veien mot Nordkapp vil ikke bli åpnet torsdag. Foto: Statens Vegvesen

Ifølge Nyland skal det bli litt bedre frem mot 14, men så braker det løs igjen.

– Det er ventet et nytt farevarsel som skal øke på fra klokka 14 torsdag. Da blir det store nedbørsmengder og da spesielt i Vest-Finnmark.

Hun anbefaler folk å sjekke været før man skal ut å kjøre.

– Gjerne ta med en spade i bilen, ha ekstra drivstoff eller strøm og varme klær. Kjør forsiktig.