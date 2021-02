200 er isolerte etter et snøskred. Snøskredfaren blir større de neste dagene

– Vi frykter at veien kan bli stengt langt til neste uke med tanke på de værvarslingene som er meldt. Det er en krevende situasjon i et krevende område, sier ordfører i Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen.

Torsdag morgen ble fylkesvei 7940 på Arnøya stengt etter et snøskredet. Skredet er rundt 3–4 meter høyt og 100 meter bredt. Totalt 200 personer er isolert.

– Skredet får store konsekvenser for befolkninga og ikke minst næringslivet. Nå får ikke fiskerinæringa sendt ut fisk som skal ut til markedet, sier Albrigtsen.

Og de store mengdene snø i Nord-Norge de siste dagene kan fort skape utfordringer flere steder.

Gjelder for Trøndelag og hele Nord-Norge

I tillegg til snø blir det mye vind i nord de neste dagene. Vi har ute gult farevarsel på grunn av kraftige vindkast

Fra nord i Trøndelag til Nord-Troms blir det mye nedbør de neste dagene. I tillegg til snø blir det mye vind i nord de neste dagene. Meteorologisk institutt har derfor ute gult farevarsel på grunn av vindkast.

Skredfaren vil derfor øke fra betydelig skredfare til stor skredfare, ifølge Varsom.no. Det er det nest høyeste farenivået.

Faregradsskala for snøskredvarsling Ekspandér faktaboks Faregrad 1 - «Liten»: Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte.

Faregrad 2 - «Moderat»: Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem.

Faregrad 3 - «Betydelig»: Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem.

Faregrad 4 - «Stor»: Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes.

Faregrad - 5 «Meget stor»: Ferdsel i skredterreng frarådes! Faregrad 5 forekommer meget sjelden, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse. Kilde: varsom.no

– I dag og i morgen er det meldt mye nedbør og kraftig vind. Derfor forventer vi store naturlig utløste skred. Snødekket er i utgangspunktet ustabilt og med så mye vind og snø blir det skumle forhold, sier Emma Julseth Barfod, vaktleder ved snøskredvarslinga.

– Det er vedvarende svake lag både i Troms og Nordland så fokksnølaget vil ikke stabilisere seg på en god stund. Så selv om faregraden går ned vil det fortsatt være fare for å utløse skred en god stund fremover, sier Barfod.

Hun anbefaler å følge nøye med på deres nettsider for å se hva som er ventet fremover. Snøskredvarslinga varsler to dager frem i tid for hver region og sted.

I Skjervøy håper de nå å finne løsninger på utfordringene snøen og snøskredfaren gir dem.

Stengt opptil 30 døgn gjennom vinteren

Daglig leder i Arnøya Laks, Håvard Høgstad, fikk selv en hektisk start på dagen.

– Til førsteskiftet i dag måtte vi sende arbeidsfolk med båt siden det ikke er kjørbart mellom bosettinga og fabrikken. Hovedproblemet vårt er at vi ikke får folk til arbeid når det går skred.

Arnøya har to av de mest skredutsatte veistrekningene i Troms, blant dem er fylkesvei 7940.

– Kommunen har et system når det gjelder akuttberedskap. Vi har hatt en ordning med fylkeskommunen ved å bruke hurtigbåter. Det er klart det er en løsning som ikke er optimal, sier ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen.

Veien Veien åpnes ikke før fredag tidligst

Ordfører sier kommunen nå jobber med å få en permanent skredsikring på Arnøya.

– Det har vi fronta til fylkespolitikerne og det jobber vi med. For her går lokalbefolkninga rundt og kjenner på usikkerheten om når et nytt snøskred vil komme.

Snøskredet på Arnøya gir store utfordringer for fiskerinæringa, ifølge ordfører Ørjan Albrigtsen. Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

Arnøya har flere skred igjennom vinteren og ifølge ordfører Albrigtsen kan fylkesveien være stengt opptil 30 døgn totalt igjennom en vinter.

– Det sier litt om utfordringene når dette er tid på året hvor skreien skal ut til markedet.

Ifølge Øyvind Strømseth, leder på samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune, jobbes det nå med å iverksette aksjon for å sprenge ned snømasser ved det skredutsatte området.

– Vi har et værvindu nå på formiddagen hvor vi skal bruke helikopter som har en klokke med sprengstoff som vi senker over de skredfareutsatte områdene.

Veien vil ikke åpnes i løpet av torsdag, men det vil gjøres en ny vurdering fredag klokken 12.00.

Strømseth sier det fortløpende vurderer situasjonen i fylket de neste dagene og stenger veier hvor det er fare for snøskred fortløpende.

Skredet skaper utfordringer for trafikken

Statens vegvesen melder nå at fylkesvei 7942 mellom Akkarvik og Langfjordbotn i Trom er stengt på grunn av fare for ras.