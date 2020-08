Flere vil beskytte dyr som plages

Videoen som har skapt sterke følelser i sosiale medier, viser en person som tar tak i halen på en katt og slenger den to ganger over et rekkverk. Videoen er filmet i Finnmark.

NRK har kontaktet personen som i videoen mishandler katten, men han ønsker ikke å kommentere saken. Han er nå anmeldt og siktet av politiet som etterforsker saken. Det er ikke kjent hvordan det går med katten.

Organisasjonen Noah – for dyrs rettigheter forteller at de ble gjort oppmerksom på videoen av folk som sendte inn tips om den.

– Det er grov dyremishandling som kan føre til alvorlige skader og det er åpenbart gjort med vilje. Katten ble jo selvfølgelig veldig redd og det er smertefullt, sier Siri Martinsen, leder i Noah – for dyrs rettigheter.

For å unngå slike saker jobber Noah for at man skal få dyrepolitienheter i alle politidistrikt. Foto: Robert Hansen / NRK

Økende trend

Martinsen sier de ser en økende trend i at folk reagerer på slik mishandling og rapporterer det inn.

Hun har sett flere eksempler på kattemishandling i løpet av sommeren, med ukjente gjerningspersoner. Samtidig poengterer hun at det ikke ser ut til å være en økning i antall tilfeller av dyremishandling, folk har bare blitt flinkere til å melde ifra når slikt dukker opp.

– Det er et svært begrenset miljø – eller en liten gruppe mennesker – som tror dette kan gjøre dem populære. De aller fleste reagerer veldig sterkt på dette og forstår at man ikke skal gjøre slikt mot dyr, sier Martinsen.

Noah har delt en sladdet versjon av videoen, men poengterer at det var for å informer om saken og at de har anmeldt hendelsen.

– Grovt lovbrudd

Mattilsynet, som anmelde kattemishandlingen allerede tidlig i juli, sier de ikke ønsker å gå i detalj rundt denne enkeltsaken.

På samme måte som Noah, merker også de en økning i antall tips.

– Folk er flinke til å melde ifra. Vi kan ikke være på alle sosiale medier til enhver tid, så vi er avhengige av at folk melder ifra til oss når de kommer over ting som viser at dyr blir utsatt for unødvendige lidelser, sier Siv June Hansen, avdelingsleder for Mattilsynet Finnmark.

Avdelingssjef i Mattilsynet Finnmark, Siv June Hansen, sier sosiale medier er blitt plassen hvor folk kommer med tips om dyremishandling. Foto: Mattilsynet

Siri Martinsen i Noah mener handlingen er så alvorlig at den bør få store konsekvenser for personen i videoen.

– Når dette åpenbart er gjort med vilje, og at han ønsker å skade dyr med vilje, mener vi det er et grovt lovbrudd og det bør føre til en høy straff med tanke på strafferammen i dyrevelferdsloven.

Politiet i Finnmark forteller at de er kjent med saken, og at den er under etterforsking.

– Politiet mottok tidligere i juli anmeldelse fra Mattilsynet på forholdet og har foretatt ransakelse og beslag av blant annet mobiltelefon i saken, svarer politiadvokat Therese Hofrenning i en e-post.

Politiadvokat Therese Hofrenning. Foto: Silja Arvola / Politiet

Hun kan ikke gå inn i detaljene i saken, da det gjenstår å gjennomføre avhør.

I et innlegg på Facebook oppfordrer politiet i Finnmark folk til å ikke spre videoer på nett, og ber folk tenke igjennom det de skriver og kommenter i sosiale medier.