– Vi snakker om cirka 200.000 kroner i verdi på den melken som vi måtte tappe ut, sier melke- og eggbonde Svein Slåtsveen fra Bekkarfjord.

Han er en av mange innbyggere og næringsaktører i Finnmark som er frustrert over at veiene har vært stengt den siste tiden.

Bøndene som holder til i Bekkarfjord i Øst-Finnmark måtte tømme ut melka da melkebilen ikke kom fram til gårdene i forrige uke. Veien var stengt i tre dager, og det får konsekvenser for dem som driver næring i regionen.

– Innimellom har melkebilen kommet til gården de siste 14 dagene, men før helgen stengte veien på torsdag, og den åpnet ikke igjen før på søndag. Det medførte at tankbilen ikke kom, sier Slåtsveen.

Han og lokalbefolkningen har et inntrykk av at fylkesvei 98 Børselvfjellet er oftere stengt nå enn før.

– Det vi blir frustrert over, er at vi føler veien blir stengt oftere og oftere. Før ble vi overrasket over at veien var stengt to ganger i løpet av en vintersesong. I tillegg var det oftere kolonnekjøring over Børselvfjellet før, sier bonden fra Bekkarfjord.

Wiebke og Svein Slåtsveen i Bekkarfjord produserer melk av beste kvalitet, men i år har de måtte tømme ut melk for flere titalls tusen kroner på grunn av stengte vinterveier. Foto: Wibeke Bruland / NRK

Får ikke råvarene ut til markedet

Det er ikke bare bøndene i Bekkarfjord som har fått merke det økonomisk på grunn av stengte veier i Finnmark.

På Magerøya har flere fiskebruk hatt store utfordringer med å få sendt fisken ut på markedet.

Daglig leder hos Storbukt fiskeindustri AS, Bjørn Ronald Olsen, opplyser at det er snakk om millionbeløp som næringen taper når bommen går ned og veiene stenges.

Daglig leder i Nordkappregionen Næringshage, Stig Hansen, legger til at det er stor usikkerhet blant folk om det brukes ressurser for å holde veiene åpne.

– Det er ikke tvil om at Nordkapp-samfunnet blir rammet av disse værforholdene. Sånn kan det ikke være over tid, for stengte veier er ikke noe nytt. Vi forventer nå at det tas tak i dette politisk og at det gjøres noe med veiene, sier Hansen.

Han er klar på at både fiskeri- og turistnæringen merker dette for tiden.

– Det er ingen som fører kostnadene fortløpende, men for fiskerinæringen er det store tap dersom de får fangster på land som skal transporteres ut ferskt. Det sier seg selv at nesten ei hel uke uten vei og fly blir veldig uforutsigbart.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Lysberg, opplyser at de gjør alt de kan for å holde veiene åpne, men vær og vind er i endring. Det betyr nye utfordringer for brøytemannskapene. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Strengere nå enn før

Det har vært en veldig spesiell værsituasjon i hele Nord-Norge. Tore Lysberg er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Han opplyser at fjellovergangene på E6 har vært sterkt berørt av været i vinter.

Selv om Statens vegvesen og fylkeskommunene ønsker å holde veiene åpne for transportnæringen og andre veifarende, så kommer sikkerheten først. Det gjelder både for brøytemannskapet og andre som skal over fjellet.

Det er brøytemannskapene som har ansvaret når de frakter trafikanter over fjellet.

– Det har vært en skjerping på kravene til stenging av veiene. Vi har hatt hendelser der folk er blitt stående inne på fjellet, og i ettertid viser evalueringen at ting kunne ha gått skikkelig galt. Så folk bør nok stole på de vurderingene som gjøres.

I disse tønnene er det melk som skulle blitt drukket av forbrukerne i Finnmark. Nå er det kalvene i fjøset til Slåtsveen som skal nyte godt av kvalitetsmelken. Foto: Svein Slåtsveen

Været er i endring

I vinter har det ene uværet overtatt for det andre. Det har først kommet mye snø, så har det blåst kraftig. I tillegg har mye snø kombinert med vind ført til at snøskredfaren har økt.

– Det har vært store endringer værsituasjonen. Vi ser mye vind og nedbør der vi ikke så det tidligere, sier Tore Lysberg.

Det samme sier leder for samferdsel i Troms og Finnmark, John Sigurd Hansen. De tok over ansvaret for fylkesveiene på nyåret fra Vegvesenet.

– Klimaet og været har endret seg – skog og vegetasjon langs veinettet har endret seg. Så det er nok ikke så enkelt bare å si at alt var bedre før, sier Hansen.