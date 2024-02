– Det går bra. Vi har fyrt i ovnen og tatt primusen i bruk for å få kokt kaffe.

Det sier fisker Roger Hansen i Skarsvåg.

En rekke veier i Finnmark er fortsatt stengt som følge av snøskred eller uvær.

Dette gjelder blant annet innfartsåren til Hammerfest, fjellovergangen Sennalandet, og mange veier på Porsangerhalvøya, Magerøya og Nordkinnhalvøya. Hammerfest har vært isolert siden tirsdag.

Fv888 Mehamnelv Bru gjensnødd etter uværet som pågår langs Finnmarkskysten. Sett i retning Ifjord og Hopseidet. Sett i retning Mehamn. Sett i retning Kjøllefjord.

Det pågår nå oppryddingsarbeid på riksvei 94 inn til Hammerfest. Og over Hatter er det nå innført kolonnekjøring.

Varsom.no har nå innført faregrad 3, betydelig snøskredfare, i Vest-Finnmark og langs Finnmarkskysten.

I Nordkapp ble en hjullaster delvis tatt av et skred i Skipsfjorden. Sjåføren ble ikke skadet.

I tillegg er E6 inn til Finnmark stengt etter et snøskred i Langfjorden. Skredet har gått i Ytre Ulvsvåg, og det dekker halve kjørebanen.

Politiet i Finnmark opplyser at ingen personer er tatt av skredet.

Statens vegvesen informerer om at det nå pågår oppryddingsarbeid i Langfjorden. Veien vil trolig åpne torsdag formiddag.

Ved Gednje i Øst-Finnmark, på fylkesveien mot Berlevåg og Båtsfjord så er veien stengt. Vind er årsaken. Foto: Statens vegvesen Du trenger javascript for å se video. Ved Gednje i Øst-Finnmark, på fylkesveien mot Berlevåg og Båtsfjord så er veien stengt. Vind er årsaken. Foto: Statens vegvesen

– Slapp heldigvis å sove i bilen

Sten-Eirik Guttormsen, som hadde vært på jobb i Hasvik, fikk en ufrivillig overnatting i Langfjorden på vei hjem til Alta onsdag ettermiddag.

– Sanitetsforeningen i Langfjorden hadde åpnet et hus slik at jeg kunne overnatte her. Det ble redningen. Her har jeg hatt det varmt og fint i natt. Alternativet ville vært å sove i bilen. Det er jeg glad for at jeg slapp, sier han.

Guttormsen har ingen problemer med å bli forsinket hjem. Men han går glipp av et jobbintervju.

– Jeg skulle egentlig på et jobbintervju klokken 11. Men det rekker jeg ikke. Heldigvis gikk arbeidsgiveren med på å ta dette over Teams. Nå håper jeg at veien åpner snart slik at jeg kommer meg hjem, sier han.

Sten-Eirik Guttormsen er glad for at Sanitetsforeningen i Langfjorden hadde åpnet et hus slik at han slapp å overnatte i bilen. Foto: Privat / Privat

– Venter på at veien skal åpne

I kommunene Måsøy og Nordkapp har svært mange vært uten strøm siden onsdag formiddag på grunn av uværet.

Ingar Hermansen i Area Nett As sier til NRK at de aller fleste abonnementene på Rolfsøya og Ingøya nå får strøm via et aggregat.

Når det gjelder å få strøm frem til abonnentene i Nordkapp, så vil dette ta litt lengre tid å få på plass.

– Vi gjorde et forsøk på å få reparert feilen onsdag, men været var så dårlig at montørene måtte snu. Det var ikke forsvarlig å fortsette. Vi vil gjøre et nytt forsøk når været bedrer seg. Problemet er å få med seg utstyr, sier Hermansen.

– Vi venter nå på at den skredstengte veien skal åpne igjen slik at vi får fraktet et aggregat til Skarsvåg, sier Hermansen.

Hermansen legger til at Area Nett As gjør alt de kan for få fikset feilene slik at innbyggerne skal få strøm igjen.

Mange av de som var berørt av strømbruddet i Måsøy har fått strømmen tilbake. Det vil ta litt tid før abonnentene i Nordkapp får strøm. Foto: Skjermdump / Nettinord

– Kritisk stengning

Mange av de stengte veiene kan ikke åpne før tidligst mellom ti og tolv i formiddag. Da vil entreprenørene gjøre en ny vurdering.

Ifølge Bente Nyland i Vegtrafikksentralen nord er det spesielt kritisk at innfartsåren til Finnmark er stengt.

I mellomtiden er det omkjøring fra Skibotn på E8 via Finland og E45 via Kautokeino.

Det vil si at turen mellom Alta og Tromsø nå er 544 kilometer lang, i stedet for 295 kilometer.

– På riksvei 94 inn til Hammerfest vil det bli gjort en ny vurdering klokken 12 i dag. Denne strekningen har vært mye stengt denne vinteren. Det har vært utfordrende vær rett og slett, sier Bente Nyland.

Hammerfest som har sykehuset for Vest-Finnmark, har vært isolert siden tirsdag på grunn av flere skred. Du trenger javascript for å se video. Hammerfest som har sykehuset for Vest-Finnmark, har vært isolert siden tirsdag på grunn av flere skred.

Ufrivillig romantisk

I Skarsvåg ligger det mange fiskebåter til kai som vanligvis bruker å være tilkoblet landstrøm. Dette kan de ikke nå på grunn av strømbrudd.

Ifølge Roger Hansen er imidlertid ikke dette et problem.

– De aller fleste nyere båtene har generatorer som leverer 220 volt strøm. Jeg har ikke hørt om noen fiskere som sliter med strøm i båtene som følge av strømbruddet, sier Hansen.

Men det er en ting strømbruddet har ført til:

– Jeg regner med at det var mange ufrivillig romantiske middager med tente stearinlys på valentinsdagen i Skarsvåg, ler han.