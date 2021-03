Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Erna Solberg ber nordmenn i utlandet om ikke å komme hjem til påske.

Sten Olsen fra Hammerfest er bosatt i Brighton i Storbritannia, og har ikke vært hjemme siden julen 2019.

– Nå gikk påskeferien i dass for andre gang, sier han på telefon til NRK.

Selv om han helst skulle dratt hjem i påsken, til familie og venner – og ikke minst, til en ganske ny snøskuter, mener han at folk nå må holde seg i ro.

– Man gråter sine modige tårer når man snakker med kompiser. Det begynner å bli lenge når man ikke har sett venner og familie på over et år, men jeg er fast bestemt på at nå må alle puste med magen, vente til vaksinen er rullet ut, og holde seg i sitt eget land i et halvt år til, sier Olsen.

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg ber nordmenn i utlandet holde seg i ro, og ikke reise hjem til påske. Foto: Terje Pedersen

På en Facebook-gruppe for nordmenn i London som Olsen er medlem av, ser han at fokuset til de fleste er på hvordan de skal komme seg hjem. Han mener imidlertid folk må tenke litt mer langsiktig.

Han har dermed ingen problemer med Solbergs nye reiseråd.

– Vi er alle mer eller mindre voksne folk som har valgt å flytte til utlandet selv. Da syns jeg ikke at det er greit å sette andres liv og helse i fare fordi du vil reise hjem i påsken.

– Buhu til de som dro hjem i julen og da ikke har sett folk på fire måneder. I mitt hode blir det helt feil å klage over.

Sten Olsen før og etter korona. – Jeg ser ut som om jeg har blitt huleboer. Foto: Privat

Familieabstinenser

Heller ikke Leni Jamaris (30) i Stockholm har vært hjemme på et år.

– Nå er det akkurat et år siden jeg var hjemme i Førde sist. Min største abstinens er familien min, forteller Jamaris.

Hun er bor i Stockholm med samboeren sin, men etter et år i Sverige hadde 30-åringen sett fram til å endelig se familie og sine tre lillesøstre igjen.

Også denne gangen ble håpet knust.

– Det var fryktelig kjedelig å få denne beskjeden i dag. Jeg savner familien min mye, og hadde virkelig håpet at jeg kunne komme hjem i påsken og bruke litt tid sammen med dem, sier hun.

Leni Jamaris håper det vil bli mulig å reise hjem til Norge i sommer. Foto: Privat

Håp om sommerferie i Norge

Selv om det ikke har vært innreiseforbud har de som kommer fra utlandet vært nødt til å gå rett i karantene.

– Jeg har valgt å vente med hjemreise istedenfor å bruke tid innelåst på et hotell. Derfor har jeg blitt i Sverige i håp om en bedre smittesituasjon og mindre strenge tiltak.

Jamaris forteller at det også ble svensk julefeiring i år.

– Det frister ikke til gjentakelse. Det er noe spesielt å være hjemme med familien i julen, sier Jamaris som nå klamrer seg til et nytt håp om sommerferie i Norge.

Leni Jamaris og samboeren, David Marteng, som feiret jul og nyttår akkurat på samme måte, hjemme i sofaen. Foto: Privat

– Jeg har blitt folkestygg

Sten Olsen sier at det i Brighton har vært i full lockdown siden november.

– Så jeg er veldig glad for at jeg kjøpte meg PlayStation 5 når den kom, humrer Olsen.

Til tross den vanskelige situasjonen, tar Olsen det hele med godt humør, og sier spøkefullt at han har blitt folkesky av å være så mye inne.

– Nå har jeg ikke fått korona ennå, og jeg har ingen planer om å få det nå. Så jeg har blitt folkestygg. Nå vil jeg ikke se folk, sier Olsen.

Erna Solberg og regjeringen ber altså nordmenn og norske studenter i utlandet om å ikke reise hjem til Norge til påske. Hun gjentar også oppfordringen om at folk ikke reiser utenlands.

Regjeringen vil senere komme med oppdaterte råd og tiltak for årets påskeferie.