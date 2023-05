Det gikk et steinras i Spansdalen i Lavangen kommune 06.30 mandag morgen.

Det skal ha kommet ned en flere tonn stor steinblokk bare 8–10 meter fra husveggen til et bolighus.

– Det er en forferdelig opplevelse. Det har vært enorme krefter i sving.

Det forteller Asveig Andersen, som bor i huset. Hun fikk en brå start på morgenen.

Den største steinen ligger midt på plenen hos henne, ikke langt fra huset.

– Dattera mi kom springende over. Hun banket på, ropte og skrek at vi måtte komme oss ut. Jeg heiv meg i klærne og kom meg ut. Skredet var ikke ferdig å gå da hun kom, så hun fikk sjokk hun og, forteller Andersen.

Lokalavisen Salangen nyheter meldte om raset først.

Vurderer å sperre veien

Politiet har vært i kontakt med både Lavangen kommune, NVE og Statens Vegvesen, i forhold til videre vurdering om behov for ekavukering og eventuell sperring av vegen.

- Nå venter vi på tilbakemelding i fra primært NVE. De gjør nå vurderinger i området om det er trygt der. Vi ønsker jo å få sperret veien hvis det ikke er trygt å ferdes der, og eventuelt vurdere evakuering av beboere, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NRK.

Beboerene i huset nærmest steiblokken har allerede forlatt stedet og dratt til slektninger.

Redd for å dra tilbake

Det har også rast flere mindre steiner ned i hagen hennes fra fjellsiden like bak.

– Jeg prøvde å gå bortover veien for jeg skulle hente medisin, men jeg snudde for det var mye smått som raste fortsatt. Hva som skjer videre har jeg ingen anelse om.

Asveig Andersen forteller at hun nå er redd for å dra tilbake til huset sitt.

– Akkurat nå er det stille, men siden det er så råttent der oppe tenker jeg med meg selv at når det kommer regn resten av uka kan det bli mer. Jeg tørr ikke være der nå.

– I alt dette må jeg si at vi skal være glad for at vi kom oss ut fra huset og at huset ikke ble tatt.