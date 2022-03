Spesielt besøket hos de svenske og finske troppene er viktig.

– Nå har vi sterke politiske signaler om at vi skal tjene, øve og samordne sammen, og det er helt uavhengig av at de diskuterer natomedlemskap. De er våre naboer, våre partnere. Det at de øver her, snakker samme militære språk, og at vi kjenner hverandre, er viktig for norsk sikkerhet, sier Støre til NRK.

Verken Sverige eller Finland er medlem i Nato, men begge landene vurderer om de skal søke medlemskap.

Støre ønsker å vise at Sverige og Finland er mer velkommen i et Nato-samarbeid i år enn på mange år, og at den skjerpa situasjonen i Europa gjør at man samarbeider på tvers av landegrenser.

Kan lagres mer militært utstyr i nord

De amerikanske soldatene er i flertall under øvelsen, og Støre finner det derfor naturlig å hilse også på dem under sitt besøk.

– Det amerikanske samarbeidet og tryggheten for at vi er allierte i Nato, med denne felles forsvarsforpliktelsen om at et angrep på én er et angrep på alle, er det vi bygger en veldig viktig del av vår sikkerhet på, sier Støre.

– Må folk i nord regne med større amerikansk tilstedeværelse også utenom de store øvelsene i framtida?

– Vi har ikke baser i Norge, det er ikke svaret for oss. Svaret for oss er å ha allierte øvelser på en realistisk og god måte, og det vi kan tilby her i Troms er verdsatt av våre allierte, sier Støre.

Det kan imidlertid bli mer lagring av militært utstyr i nord i framtida.

– Det må være riktig lagring slik at det er en god balanse mellom de som kommer, og at de finner utstyret de trenger for å kunne operere og gjøre jobben sin. Det har vi lang tradisjon for, og det må være tidsriktig, sier statsministeren.

De vernepliktige soldatene fikk fortalt statsministeren om deres hverdag i Forsvaret. Foto: Pål Hansen / NRK

Tidligere denne måneden ba regjeringen om en ekstrabevilgning på 3,5 milliarder kroner for å styrke forsvaret i nord. Krigen i Ukraina har ført til at flere land i Europa ønsker å styrke sitt lands forsvar.

Støre sier det også vil bli viktig å planlegge Forsvarets langtidsplan for de kommende budsjettene.

– Vi skal tenke oss om, og vi må prioritere. Her tar vi valg på vegne av hele landet, sier statsministeren.

Stor interesse for øvelsen

Støre er langt ifra den eneste som har tatt turen nordover under årets øvelse. Aldri før har Forsvaret opplevd større interesse for Cold Response.

Kronprins Haakon besøkte øvelsen i Bjerkvik tidligere denne uka, den svenske statsministeren har vært på besøk, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var på Bardufoss fredag denne uka, og nå er statsministeren her.

Den nederlandske kongen befinner seg også et sted i Indre Troms i disse dager.

Neste uke kommer forsvarsministerne fra Norge og Storbritannia på besøk til Cold Response.

Også den internasjonale pressen har vist større interesse for øvelsen i år enn noen gang tidligere, forteller Forsvarets presseoffiserer til NRK.

Krigen i Ukraina har ført til den økende interessen for den allierte øvelsen i år.