– Vi er vel omtrent så sårbare som vi kan bli, for vi er for lite forberedt.

Det sier assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark, Bård Pedersen. Han har ansvar for den sivile beredskapen i fylket.

Pedersen mener at totalforsvaret i Norge har store svakheter ved et krigsutbrudd fordi forsvaret og sivilsamfunnet ikke snakker godt nok sammen og øver for lite. Han mener at det mangler et samlet planverk for totalforsvaret.

– Forsvaret har et planverk som involverer innsats fra det sivile samfunnet. Men det tror jeg ikke er på plass.

Pedersen mener at det sivile samfunnet ikke forstår hvor viktig dens rolle vil være i en større krise.

Må få oversikt

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge.

Beredskapsdirektøren i Troms og Finnmark, Ronny Schjelderup, forklarer at forsvaret vil være avhengig av sivile ressurser som busser, fly og sykehus i en krise.

Han sier også at tilgangen på mat og drivstoff for sivilbefolkningen kan bli begrenset.

– Vi vet jo ikke omfanget av det nå, så den oversikten må vi jo få. Den vil danne grunnlaget for hva vi vil planlegge for på sivil side, sier Schjelderup.

Beredskapsdirektør Ronny Schjelderup mener det er viktig å få oversikt over hva forsvaret vil trenge i en krisesituasjon slik at man kan planlegge fra sivil side. Foto: Dan Henrik Klausen/Arnstein Jensen / NRK

– Totalforsvaret fungerer godt

I en e-post til NRK sier forsvarsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) at han mener at pandemien og Russlands invasjon i Ukraina viser at totalforsvaret i Norge fungerer godt.

– Samtidig er det helt klart utfordringer det må jobbes videre med, og det å videreutvikle totalforsvaret er et kontinuerlig arbeid.

Gram er glad for at sivilt-militært samarbeid er et tema som forsvarskommisjonen og beredskapskommisjonen følger opp.

– Kommisjonenes arbeid vil bli et viktig innspill til den videre utviklingen av totalforsvaret.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener at Norges totalforsvar fungerer godt. Foto: David Skovly / NRK

Digital varslingssystem

Under en pressekonferanse torsdag opplyste regjeringen at Norge har styrket den nasjonale beredskapen, spesielt samarbeidet mellom forsvaret og politiet.

– Vi har gode planer både på militær og sivil side. Regjeringen arbeider uke for uke for å sikre at de planene er godt forankret og forstått hos de som har ansvar og er berørt, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferansen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) meldte at det jobbes også med å utvikle et digitalt varslingssystem. Målet er at det skal være på plass i år.

– Det betyr at vi kan nå alle som har mobiltelefon i Norge på få sekunder. Det vil være veldig viktig til å nå raskt ut til befolkningen med riktig informasjon, sier Mehl.