Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber om nasjonal bistand

– I en situasjon som dette har statsforvalteren naturligvis en dialog med nasjonale myndigheter. Dette blant annet for å kunne utløse mer bistand om kommunene kommer til kort med sine ressurser, skriver Aspaker i en SMS til NRK.

– Mattilsynet har jo også sagt at dette er historiens største utbrudd av fugleinfluensa på villfugl i Norge, skriver hun videre.

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker, har bedt statlige myndigheter om økonomisk bistand i oppryddingsarbeidet av døde krykkjer. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Kommunikasjonsleder hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Jan Harald Tomassen, bekrefter at det er sendt innspill om hjelp til departementet. Han understreker imidlertid at bistanden det bes om her er av økonomisk art.

– Det er sendt en anmodning til miljødepartementet via miljødirektoratet hvor det bes om at kommunene skal få dekket utgiftene til rydding. Vi har ikke bedt om bistand av praktisk art. Dette gjøres av kommunene selv, sier Tomassen.

I brevet har de tatt med innspill fra en rekke kommunale og statlige etater.

Kommunikasjonsleder hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Jan Harald Tomassen, bekrefter at det er sendt en anmodning til miljødepartementet om bistand. Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

I innspillet fra Statsforvalteren står det følgende:

«Statsforvalteren i Troms og Finnmark har kriseskjønnsmilder på 5,2 millioner kroner. Midlene skal dekke alle typer kriser. Vi må selvfølgelig i vår behandling av søknader om kriseskjønnsmidler foreta avveininger, og Statsforvalteren har på langt nær midler nok til å dekke kommunenes kostnader knyttet til håndteringen av fugleinfluensaen.»

Det står å lese på nettsiden til Statsforvalteren for Troms og Finnmark.

Sivilforsvaret er kalt inn for å bistå Vadsø kommune med å fjerne de tusenvis av døde fugler som ligger rundt i kommunen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Formidabel jobb

Aspaker skriver videre til NRK at statsforvalteren har møter med kommunene hvor de blant annet mottar rapporter om døde fugler.

I et innlegg på Vadsø-ordfører Wenche Pedersen sin offisielle Facebook-konto, berømmer statsforvalteren jobben som gjøres i Vadsø. Hun skriver følgende:

– Dine folk har virkelig gjort en formidabel jobb. Godt at Sivilforsvaret kom inn og forsterker. Vi trenger nasjonal bistand for å gjøre grundig nok jobb i oppryddingen av døde fugler.

Torsdag skal mat- og landbruksminister Sandra Borch til Vadsø for å få en oversikt over utbruddet.

Aspaker sier til NRK at det også er innkalt til møte i Fylkesberedskapsrådet.

Tirsdag var det funnet og registrert 11.000 døde krykkjer i Vadsø. Hardest rammet er krykkjekolonien på Ekkerøy.

Dette er en av Norges største og viktigste kolonier for den utrydningstruede måkearten krykkje.

– Jeg kjenner ikke til noe lignende de siste hundre år i Norge. Det nivået her, det har vi ikke sett før, sa fugleforsker Geir Helge Systad ved NINA – Norsk institutt for naturforskning, til NRK tirsdag.

Krykkjene ligger ofte halvdøde i noen dager før de dør. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

NRK forklarer Fugleinfluensa - dette er viktig å vite Bla videre Hva er det? Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 prosent.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Fugleinfluensa ble påvist i Norge for første gang i 2020. I 2022 ble den påvist på Svalbard og Jan Mayen. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn.

Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til mennesker via mat eller drikkevann. Hvordan forebygge smitte? Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider.

Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.

Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler. (Kilder: FHI, Mattilsynet) Forrige kort Neste kort