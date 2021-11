Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Med smitte i 27 av 39 kommuner i Troms og Finnmark ser ikke statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker noen annen utvei enn å koordinere egne tiltak for nord.

– Det kan være tiltak rettet mot enkeltpersoner og innbyggere. Og for å skjerme institusjoner for å ta vare på kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten på en så god måte som mulig, sier Aspaker til NRK.

Torsdag kveld hadde hun møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å finne frem til egnede tiltak som skal bidra til å få smitten under kontroll. Tidligere på dagen møtte hun kommunene i nord for å diskutere hvilke tiltak de kan innføre regionalt for å unngå at helsetjenestene blir ytterligere redusert.

– Det er urovekkende at vi hører om betydelig smitte i nesten alle kommuner. Helsevesenet er presset samtidig som vi står foran betydelige oppgaver fremover. Vi skal sette tredje vaksinedose, og sørge for at 16- og 17-åringene får dose to. Det er en veldig krevende situasjon.

Foto: FHI

Et signal

Det var VG som omtalte ønsket om nye tiltak først.

Ap-ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, syns initiativet til statsforvalteren er «både og» fordi det er kommunene som må bestemme selv.

– Behovet for at statsforvalteren koordinerer ting er veldig viktig. Rent formelt har de ikke det juridiske grunnlaget for å pålegge oss det, sier Wikstrøm.

Han sier at næringer i nord som fiskeri, havbruk, olje- og gass er spesielt utsatt fordi de er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

– Det er sånn at vi opplever smitte også der fordi vaksinasjonsgraden er mindre enn der de kommer fra, og vi har ikke kontrollmyndighet på grensen lenger.

Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm. Foto: Allan Klo / NRK

I Tromsø sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) at de er klare til å samarbeide med andre dersom de trenger bistand.

– Jeg er helt enig med statsforvalteren. I går innførte Sverige koronapass i hele landet, men jeg er helt enig med den norske regjeringen som sier at det skal være opp til hver enkelt kommune, sier Wilhelmsen.

– Totalbelastningen blir stor

Koronasmitten i Norge er nå på sitt høyeste siden pandemien startet i mars 2020. Det er nå totalt 235 314 nordmenn som er smittet av viruset.

Antall sykehusinnleggelser har også økt, og vil trolig fortsette å øke fram mot jul. Det skriver FHI i en fersk risikoanalyse. Et mulig scenario er at vinterbølgen når en topp med rundt 500 pasienter.

Det bekymrer direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Anita Schumacher.

– Vi må ikke glemme at de 500 pasientene kommer i tillegg i en periode hvor det er mange andre syke pasienter. Enten det dreier seg om infeksjoner eller andre ting, sier Schumacher.

UNN har nå 23 pasienter innlagt. Schumacher mener enda flere pasienter vil føre til en altfor stor belastning.

– Vi har personell som begynner å bli slitne, og vi har økende sykefravær blant våre ansatte. En siste faktor er at vi på grunn av den belastningen kommunene har, har utskrivningsklare pasienter som venter på å komme hjem.

– Totalbelastningen på sykehuset blir for stor, sier sykehusdirektør Anita Schumacher. Foto: Jørn Inge Johansen / NRk

Hardt rammet

Det man anser som den fjerde bølgen startet i Tromsø i begynnelsen av oktober. Nå har den spredt seg til flere kommuner – både i nord og i resten av landet.

Tromsø har innført flere tiltak for å få ned smittebølgen, og tidligere denne uken uttalte smittevernoverlege Trond Brattland at smittetoppen ser ut til å være nådd. Det siste døgnet har 56 personer testet positivt – mot 75 personer på mandag.

– Tromsø ligger litt foran de andre byene siden vi fikk utbruddene litt tidligere. Først hadde vi anbefalinger, deretter en forskrift med tiltak som har gitt resultater, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Fredag kl. 11 holder regjeringen pressekonferanse. Mye tyder på at de vil komme med forslag til hvordan kommunene kan benytte seg av koronasertifikatet. Dersom det er tilfellet, vil Tromsø-politikerne stemme over forslaget i et ekstraordinært møte kl. 14.

– Sånn som stemningen var ved sist formannskapsmøte virker det som om det er bred enighet om å ta koronasertifikatet i bruk allerede i morgen kveld. Da kan du vise sertifikatet eller teste deg for å komme inn på utestedene, sier Wilhelmsen.

Kl. 14 møter også statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker kommunene til et nytt møte.