Statsforvalter ber om nasjonal bistand

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker, mener man i nord trenger nasjonal bistand for å rydde opp krykkjer som har dødd av fugleinfluensa.

Aspaker skriver dette i et innlegg på Vadsø-ordføreren sin offisielle Facebook-konto.

I dag skal mat- og landbruksminister Sandra Borch til Vadsø for å få en oversikt over utbruddet. Lokalt forventer man at hun vil komme med midler for å bistå i opprydningen av døde fugler.