– Jeg så for meg at vi skulle få inn et par hundrelapper.

Det sier Dag-Frode Bårdsen som onsdag startet en innsamlingsaksjon for de russiske fiskerne som ligger fortøyd i Tromsø.

Innsamlingsaksjonen har i skrivende stund fått inn 17.350 kroner.

5. mars stengte Mastercard og Visa all drift i Russland.

Det innebærer at russere ikke kan bruke bankkortene sine i utlandet. Russerne har derfor ikke mulighet til å handle inn mat og andre nødvendigheter i Norge.

NRK har snakket med flere russiske mannskap som er fortøyd i Tromsø.

De forteller at situasjonen er vanskelig.

– Det tenkte jeg vi må få gjort noe med, sier Bårdsen.

Dag-Frode Bårdsen har opprettet en spleis for de russiske fiskerne som er fortøyd i Tromsø. Foto: Privat

– M ener de fortjener å sulte i hjel

Han er overrasket over responsen på innsamlingsaksjonen.

– Det meste av responsen er positiv, og de fleste synes det er et bra initiativ, forteller Bårdsen.

– Andre er mer negative og mener at de fortjener å sulte i hjel fordi de er russere.

Han velger heller å fokusere på de positive tilbakemeldingene, og synes det er flott at så mange ønsker å bidra.

Venninne som tolk

– Jeg har selv vært på havet og vet at man har proviant til noen uker, men nå har de jo ligget her i to uker, så det kan være det begynner å gå tomt, sier Bårdsen.

Han legger til at det kan være dårlig med diesel til aggregatene om bord som sørger for strøm om bord.

Planen er å ta kontakt med de russiske fiskerne for å finne ut hva de mangler. Han har en russisk venninne som skal være tolk.

– Siden vi får fikset både tolk og skyss gratis, går alle pengene til mat og annet russerne skulle trenge, forklarer Bårdsen.

På grunn av sanksjonene mot Russland har ikke de russiske fiskerne mulighet til å bruke bankkortene sine i utlandet. Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK

Stiller med båt

Flere av de russiske trålerne er fortøyd midt i havna, og det trengs derfor båter til å få fraktet varer ut til dem.

Det norske turistselskapet Northern Yachting stiller med båter og mannskap.

De russiske båtene er både fortøyd til havn i Tromsø og i fjorden. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Administrerende direktør i Northern Yachting, Håkon Haug Enga, har bakgrunn som fisker, og forteller at det er en av grunnene til at de er med på aksjonen.

– Ut ifra det jeg har hørt har de lite mat, også vet jeg at lønningene til russere på den typen båter ikke er veldig gode, sier han.

Enga forteller at de er klare for å kjøre ut mat og annen provisjon når det har blitt handlet inn.