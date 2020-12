En mann fra Hamar har vært en viktig medspiller for finnmarkingen som har svindlet sin egen arbeidsplass gjennom minst ti år.

Både Hamar-mannen og den siktede fra Tana har lagt kortene på bordet. På hver sin kant har de erkjent at de har samarbeidet om å bedra Tana kommune for 20 millioner kroner.

Politiet sier ikke noe mer om bakgrunnen for svindelen. Forsvareren til Hamar-mannen velger derimot å være helt åpen:

– Han lider av spillegalskap og har brukt store summer på dette. Når han først ble pågrepet, ønsker han ikke å legge skjul på noe, forklarer hans advokat Gøran Møller Christiansen fra Advokatfirmaet Elden.

Forsvareren til den siktede finnmarkingen vil ikke kommentere om hans klient har samme type problemer.

Gøran Møller Christiansen er åpen om spillproblemene til den siktede mannen fra Hamar. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Mange spillavhengige er dømt

De siste årene er flere spillavhengige dømt for underslag, flere av dem for millionbeløp.

Politisk rådgiver Magnus Pedersen i organisasjonen Spillavhengighet Norge synes det er trist at svindelen i Tana fikk gå minst ti år før den ble oppdaget.

Spillavhengige blir ofte besatt av en desperat tanke om å vinne den store gevinsten som dekker alle gamle tap.

Når de første har passert en avgjørende terskel og begått underslag, er det vanskelig å se at det er lurest å snu:

– Om det er 100.000 eller en million, kan jobben være i fare uansett, sier Pedersen.

Ifølge Pedersen finnes det kasinospill uten grenser der man kan bruke hundretusenvis av kroner på ekstremt kort tid.

– Spillene er blitt fryktelig tilgjengelige. Så lenge du har mobiltelefon og tilgang på internett, er du bare sekunder unna å kunne spille.

Noen blir reddet av at banken tar kontakt og konfronterer dem med uvanlige pengeoverføringer. Men bankenes praksis varierer, ifølge Pedersen.

Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge mener det burde vært lettere tilgang på behandling for spillavhengighet. Foto: PRIVAT

Han antar at både behandling for spillavhengighet og en gjeldsordning vil være nødvendig for den siktede fra Hamar. Men slik behandling er ikke veldig lett tilgjengelig.

– Behandlingsløpet kan være fryktelig frustrerende hvis man ikke bor i sentrale strøk og har tilgang til behandling i nærområdet, sier Pedersen.

Begynte i det små

Advokat Gøran Møller Christiansen sier Hamar-mannen har reagert på å bli omtalt som hovedmannen.

– Det er feil. Det er ikke vanskelig å forstå at Tana-mannen har bekledd den posisjonen fra rådhuset der oppe.

Advokaten forteller at det startet i det små.

– Hovedmannen i Tana ba om kickback (penger tilbake på konto) knyttet til ulike ordrer. Varer som TV og minnebrikker fikk han på utsiden av ordren. Dette gikk min klient med på for å sikre handelen, skriver advokaten i en e-post til NRK.

– Dette utviklet seg senere til systemet der Tana-mannen sendte falske bestillinger, og skrev på hvilke beløp som min klient skulle fakturere Tana kommune. Utbyttet ble delt og spilt bort.

Begge erkjenner

Politiinspektør Richard Røed i Innlandet sier at begge de to hovedsiktede klart er skyldige i medvirkning til svindelen på 20 millioner, ut fra det de selv har erkjent.

Han vil ikke gå inn på hvordan de har fordelt pengene.

Richard Røed Foto: Frode Meskau / NRK

– Fordelingen dem imellom har kanskje betydning for erstatning og inndragning, men for straffeutmålingen er det av underordnet betydning.

Politiet har nå en omfattende jobb med å gjennomgå beslag og analysere e-poster og tekstmeldinger.

De vil også se om det er andre lovbrudd i kjølvannet av svindelen. Det kan være knyttet til regnskapsføringen i firmaene som er brukt til å sende falske fakturaer.

Tana kommune har satt i gang arbeidet med å granske regnskaper fra tida før 2010. For dette tidsrommet finnes det ikke lenger kontoutskrifter politiet kan støtte seg til.

Røed vil ikke kommentere om de har mottatt noe fra kommunen, eller om det fortsatt er et mål å avdekke forhold såpass langt tilbake i tid.